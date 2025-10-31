ProMendoza convoca a bodegas a representar a la provincia en Wine Paris 2026

ProMendoza, en conjunto con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, abrió la convocatoria para que las bodegas de la provincia participen en Wine Paris 2026, el encuentro que cada año reúne en la capital francesa a los principales referentes del vino.

La convocatoria está dirigida a bodegas que exporten a Europa o se encuentren en proceso de apertura de ese mercado, y que dispongan de un plan estratégico para su consolidación. El costo de participación, fijado en USD 6.500, se podrá abonar en dólares billete o en pesos, al tipo de cambio vendedor del Banco Nación del día anterior al pago.

La participación incluye un espacio dentro del Pabellón Argentino en Wine Paris, el envío de hasta 18 botellas de muestra para bodegas de Mendoza, una credencial de acceso por empresa, un stand individual con mostrador, mesa, sillas y vitrina de exhibición, la inclusión de la empresa en el catálogo oficial de la feria, y asistencia técnica y acompañamiento por parte de ProMendoza durante todo el evento.

Cabe resaltar que los cupos son limitados y se asignarán por orden de pago total. La preinscripción estará abierta hasta el 15 de noviembre. Las bodegas que estén interesadas en participar, deberán comunicarse al correo electrónico de Javier Rojas ([email protected]).

El evento se desarrollará en el predio Porte de Versailles, considerado el epicentro del mercado global del vino, donde Mendoza contará con un espacio propio dentro del Pabellón Nacional. El objetivo de la participación es que las bodegas mendocinas puedan mostrar su oferta, ampliar su visibilidad internacional y fortalecer vínculos comerciales con compradores de distintos países.

Wine Paris es considerada una de las ferias internacionales más relevantes del sector, con la participación de importadores, distribuidores, supermercados, agentes de vino, inversores, sommeliers e integrantes del canal HORECA.