Ángel es papá de Agustin y Abril, hace dos años fallecieron al ser arrollados por un conductor alcoholizado. Actualmente impulsa una campaña de concientización denominada PROHIBIDO OLVIDAR.

Agustín falleció el 14 de Diciembre del 2018, Abríl falleció unos días después; ambos fueron víctimas de un siniestro vial. «…A las siete de la tarde de aquel día, Agustin, Abril y su mamá volvian de jugar en la Plaza en Costanera y Matienzo donde hay una placita. Iban a cruzar el Cacique Guaymallén que estaba todo roto en ese momento, es más tengo el último audio de la mamá donde me decía que me cortaban porque iban a cruzar y como estaba roto debía agarrar los chicos. Estaban parados en la senda peatonal, esperando que el tráfico terminara de pasar porque no existían semáforos hasta ese 14 de Diciembre. Vino un auto a 79km por hora quizo cruzar el puente de contra mano, se encontró con otros vehículos y volanteó, al primero que agarra fue a mi Agus volandolo 12 metros y a la mamá areastrandola con Abril…» mencionó Ángel a nuestro medio.

Al momento del siniestro, Ángel se encontraba en Bs. As, el plan era visitar Mendoza para las fiestas y pasarla con familiares para luego emprender sus vacaciones. Al enterarse de lo sucedido inmediatamente se trasladó a Mza y llegando a San Luis fue notificado del fallecimiento de su hijo. «…Cada vez que paso por San Luis lloro, porque hasta ahí lo tenía y no llegué, resé pero no llegué…»

Después de 2 años de la tragedia de sus pequeños, hoy la causa continúa; «…el fiscal de tránsito se puso a trabajar incansablemente, nunca se tomó vacaciones para estar trabajando en la causa. La de mis hijos es la única de los homicidios de tránsito que continúa manteniendo la carátula de homicidio simple con dolo eventual y el responsable sigue preso, nunca le dieron la domiciliaria. Pedimos una prórroga de 10 meses al cumplirse los dos años para el Juicio Oral y el Juez Sarmiento la otorgó, porque yo no quiero que la audiencia sea online sino presencial…» expresó esperanzado.

La Campaña Estrellas Amarillas acompañó en la Marcha en el día del fallecimiento de Abril y Ángel de esta manera se sumó a la organización. Desde ayer impulsa su propia Campaña «Prohibido Olvidar».

«…Prohibido Olvidar a mis hijos, Prohibido Olvidar a todas las victimas,

Prohibido Olvidar a las familias. Conciencia Vial, salir a la calle, enseñar de eso se trata.Mi lucha es por alguien que te contenga…» anunció.

Ángel también impulsa la LEY KRUK, que consiste en que todo aquel que maneja alcoholizado o al volante la carátula sea Homicidio Simple con dolo eventual, que tiene una pena de 8 a 25 años. «…Hoy los abogados dicen que si estaba borracho no estaba conciente de su acción, esta ley implusa que no puedan cambiar la carátula ni los jueces ni abogados. Si quien mató a mis hijos con un auto los mataba con un arma es lo mismo, matar es matar…»

En comunicación con NDI, Ángel mencionó múltiples hechos sucedidos en la Provincia, comentando el último caso de San Carlos que dejó como victima a dos mujeres y una niña, en donde fue el organizador de la bicicleteada en su honor y continuará el próximo sábado pintando las estrellas amarillas, junto con la Campaña Prohibido Olvidar, acompañando a la familia, como así también a todo el Departamento.

Además San Carlos en conjunto con el Intendente Rolando Scanio le entregó un reconocimiento el día de la inauguración de las bicisendas en el Departamento, «…Me reconoció por la tarea que llevo en la Provincia de concientización para prevenir siniestros viales y me reconoció frente al pueblo de San Carlos por intermedio de Gestión Municipal y quedó detallado en el registro municipal. No te imaginas mi emoción y lagrimas, no lo podía creer, fue muy bonito y me acompañó el Comandante de Bomberos Voluntarios de Tupungato, Carlos Felix que es mi compañero, mis hijos me acercaron a él…»

Ángel, el día lunes 14 de Diciembre inició con la campaña Prohibido Olvidar y además realizó un encuentro en la plaza donde jugaban sus hijos para recordarlos y dar un giro esperanzador para aquellas familias que pasan por lo mismo, su evento se tornó solidario e inició un camino respaldando a múltiples merenderos, comedores y referentes que realizan gestos solidarios en diversos lugares de la Provincia.

Luego de dos años de la perdida de sus hijos, Ángel Kruk dejó un mensaje para los valletanos: «…No esperen a que esto les pase, tratemos de prevenir, si van a manejar en estas fiestas no tomen por favor, disfruten en familia y vuelvan a casa…» finalizó.