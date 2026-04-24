Progresar: hasta cuándo están abiertas las inscripciones 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente el programa Becas Progresar 2026, una ayuda económica destinada a jóvenes que buscan terminar sus estudios o avanzar en su formación académica.

Para este año, el calendario de inscripción ya está en marcha, aunque varía según la línea de beca. En el caso de Progresar Obligatorio, dirigido a estudiantes de nivel secundario, la convocatoria abrió el 27 de marzo y se extiende hasta el 24 de abril.

Por su parte, quienes cursan carreras terciarias o universitarias pueden anotarse en Progresar Superior entre el 6 y el 30 de abril, mientras que la línea de Formación Profesional, orientada a cursos y capacitaciones laborales, habilitará la inscripción desde el 27 de abril hasta el 27 de noviembre.

El trámite se realiza de manera online a través de la plataforma oficial del programa o mediante el sistema Mi Argentina, donde los aspirantes deben completar sus datos personales y académicos.

Las Becas Progresar están dirigidas a estudiantes de distintos niveles educativos y contemplan requisitos vinculados a la edad, la regularidad académica y los ingresos del grupo familiar, que no deben superar un determinado límite.

Además, el programa otorga un monto mensual que busca acompañar la trayectoria educativa de los beneficiarios, con el objetivo de fomentar la permanencia y finalización de los estudios.