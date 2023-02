El Ministerio de Desarrollo Social advirtió sobre denuncias vinculadas al plan. Además, cómo evitar estafas y qué pasará con el programa.

En medio de la incertidumbre que envuelve al Programa Hogar, que no se paga desde diciembre de 2022, el Ministerio de Desarrollo Social alertó sobre posibles estafas relacionadas a la Garrafa Social.

No es de sorprender, teniendo en cuenta que se aprovechan estos momentos para ofrecer falsas inscripciones o información que no es oficial, entre otras cosas. Es importante que los beneficiarios estén alerta sobre este tipo de situaciones, por lo que a continuación detallamos de qué se trata, cómo evitar las estafas y qué está pasando con el Programa Hogar 2023.

Fraudes y estafas en la Garrafa Social

El Ministerio de Desarrollo Social informó que se conocieron diversos engaños o estafas vinculadas a la Garrafa Social o Programa Hogar. Entre las más comunes están: el cambio o retiro de garrafas, intentos para entrar al domicilio en nombre del programa y hasta ofrecimientos para anotar en la Garrafa a personas que buscan acceder a este servicio.

En ese sentido, el ministerio aclaró que no están vinculados a ninguna de esas situaciones, que nadie puede entrar a la vivienda y tampoco llaman o envían mensajes para pedir datos personales. Además, no contactan para realizar inscripciones, ya que la misma se hace en las oficinas de ANSES o a través de la aplicación Mi ANSES.

Ante fraudes y estafas vinculadas a la #GarrafaSocial aclaramos que: pic.twitter.com/QeifTj8oY3 — Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (@MDSNacion) February 14, 2023

¿Cómo evitar estafas y noticias falsas?

En primer lugar, es importante informarse a través de los canales oficiales: páginas web de Desarrollo Social y ANSES, redes sociales oficiales (tilde azul) de estos organismos e incluso medios de comunicación que estén verificados y manejen información chequeada. Además, hay que tener en cuenta lo siguiente:

No brindar datos personales ni bancarios a nadie, ya sea por teléfono, redes o de manera presencial.

No anotarse al Programa Hogar fuera de los organismos oficiales.

Recordar que ningún organismo llama para pedir datos. A lo sumo, pueden enviar información importante.

Consultar cualquier duda en los canales oficiales: 130 de ANSES, Atención Virtual, 0800-222-3294 de Desarrollo Social o aplicación Mi Argentina.

Además, desde Desarrollo indicaron que se pueden hacer todas las denuncias en su página oficial argentina.gob.ar/desarrollosocial/denuncias.

¿Qué pasó con el Programa Hogar?

Entre noviembre y diciembre de 2022, los beneficiarios activos del programa dejaron de cobrar. No hubo muchas respuestas oficiales al respecto, pero luego desde la Secretaría de Energía dijeron que se estaban realizando evaluaciones y se realizaría una reinscripción para todos.

Sin embargo, esto aún no pasó y los titulares siguen esperando novedades. Hasta el momento no hubo nuevos comunicados, pero es importante saber que las personas que cobran la garrafa siguen activas y por ahora no hay ninguna inscripción oficial nueva.

¿Cuándo cobro el Programa Hogar?

Como todavía se espera más información, actualmente no hay fechas de cobro para la Garrafa Social. Normalmente tienen un calendario similar al de los jubilados y pensionados, es decir, que deberían haber empezado a percibir la prestación el miércoles 8. Sin embargo, los beneficiarios manifiestan que siguen sin cobrar.

Los reclamos del Programa Hogar se pueden hacer en: los contactos mencionados de Desarrollo Social o bien al 0800-222-7376 (lunes a viernes de 8 a 20) o por correo electrónico a programahogar@mecon.gob.ar. También está habilitado el formulario en la página oficial. A su vez, se puede consultar si una persona es beneficiaria en la aplicación Mi ANSES o Mi Argentina.