Producción récord en petróleo: el mensaje de Sturzenegger y su crítica al kirchnerismo

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró el récord de producción de petróleo alcanzado por la Argentina en octubre y vinculó el logro con un proceso de recuperación tras lo que definió como la “larga noche kirchnerista”.

El funcionario recordó que durante su paso como economista jefe de YPF, entre 1995 y 1998, la producción había rozado los 800.000 barriles diarios, cifra que hasta ahora constituía el máximo histórico.

“Recién ahora, 20 años más tarde, volvemos al punto de partida para superar el récord anterior”, afirmó Sturzenegger a través de la red social X, al destacar que el sector energético está volviendo a niveles previos a lo que consideró un período de estancamiento. En su publicación, remarcó: “Se hace la luz. ¡VLLC!”.

El mensaje del ministro respondió a un informe difundido por la Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, en el que se confirmó que la producción nacional de petróleo alcanzó los 859.500 barriles diarios promedio durante octubre. Según el organismo, se trata del valor más alto “desde que se tiene registro”.

Energía atribuyó el incremento al impulso de Vaca Muerta y a la aplicación de “reglas claras para el sector privado”, factores que —señaló— permitieron un crecimiento sostenido de la actividad hidrocarburífera.

El récord se produce en un contexto en el que el Gobierno busca profundizar cambios en el marco regulatorio del sector energético y fortalecer la participación de inversiones privadas para aumentar la producción y las exportaciones.