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En descenso directo

Procesaron y embargaron al Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino quedó procesado en una causa penal y aún sigue con prohibición de salida del país.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la mismo entidad, Pablo Toviggino, fueron procesados y embargados en la causa en la que se investiga la presunta retención de aportes destinados a la seguridad social que tramita el juez en lo Penal y Económico, Diego Amarante.

Amarante procesó este lunes a la cúpula directiva de la Asociación del Fútbol Argentino por la retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones por más de $19.000 millones entre 2024 y 2025.

“Se encuentra verificada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la intervención material y culpable de Claudio Fabián Tapia y Pablo Ariel Toviggino en los hechos investigados, en tanto ambos contaban con facultades decisorias y de administración que les permitían incidir de manera directa en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.”, advirtió la resolución.

Para el juez “la conducta desplegada por los nombrados implicó la omisión deliberada de ingresar en término los tributos retenidos, generando con ello una mayor disponibilidad de fondos para la entidad.”

La resolución alcanza a Cristian Ariel Malaspina (secretario general) y a los ex directivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo por considerarlos responsables del delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, agravado por la intervención de más de dos personas en una estructura organizativa.

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