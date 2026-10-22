Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero: embargo millonario y prohibición de salir del país

La situación judicial del exdiputado nacional José Luis Espert se complicó este jueves, luego de que la Justicia Federal de San Isidro dictara su procesamiento por presunto lavado de dinero, en el marco de la investigación por los fondos que recibió del empresario Federico “Fred” Machado, vinculado a delitos financieros y al narcotráfico.

La resolución fue firmada por el juez federal Lino Mirabelli, quien además dispuso un embargo de $1.000 millones sobre los bienes del economista y le prohibió salir del país mientras avanza la investigación.

La decisión representa un nuevo revés judicial para el exlegislador de La Libertad Avanza, cuya relación con Machado quedó bajo investigación por una transferencia de 200.000 dólares realizada en enero de 2020.

La transferencia de US$200.000 que compromete a José Luis Espert

El expediente busca determinar el origen de los fondos que recibió Espert y establecer si existió una maniobra destinada a introducir dinero de procedencia ilícita en el circuito financiero legal.

Según la investigación, el dinero llegó a una cuenta bancaria del economista en Estados Unidos a través de una firma vinculada a Machado.

Espert sostiene que el pago correspondió a una asesoría profesional para una empresa minera de Guatemala y que existía un contrato firmado ante escribano que respaldaba la operación.

Sin embargo, la Fiscalía sospecha que ese acuerdo habría sido utilizado para justificar el ingreso de fondos de origen ilegal. Entre los elementos cuestionados aparecen la falta de documentación suficiente sobre los servicios prestados y las características de las explotaciones mineras involucradas.

La investigación también analiza movimientos patrimoniales del exdiputado, entre ellos la adquisición de vehículos de alta gama y operaciones inmobiliarias.

Qué puede pasar ahora con Espert

Durante el proceso, el economista rechazó las acusaciones y solicitó su sobreseimiento. En su descargo insistió en que la transferencia fue legal y que no existió ninguna maniobra para ocultar el origen del dinero.

No obstante, el juez Mirabelli consideró que existen elementos suficientes para avanzar con el procesamiento.

La decisión no implica una condena, pero representa un paso relevante en el expediente penal. La defensa podrá apelar la resolución ante la Cámara Federal de San Martín y, si el procesamiento queda firme, la causa podría avanzar hacia una eventual instancia de juicio oral.