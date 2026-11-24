Mendoza registró 421 personas en situación de calle y se ubicó entre las provincias con mayor cantidad de casos relevados. El dato forma parte de un informe elaborado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que contabilizó a 9.421 personas en esa condición en 19 jurisdicciones del país.

Entre los distritos provinciales incluidos en el relevamiento, Mendoza quedó en el tercer lugar, detrás de Santa Fe, con 1.328 personas, y Córdoba, con 588. También superó a Neuquén, que registró 401 casos, y Entre Ríos, con 364. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires encabezó el registro general, con 5.176 personas observadas.

Sobre el informe, el Gobierno nacional sostuvo que el relevamiento busca generar información de manera sistemática y federal para, a partir de ella, diseñar políticas públicas. Según el documento, el Estado nacional tendrá un rol de coordinación, estandarización, seguimiento y asistencia técnica, sin sustituir a las jurisdicciones en la prestación directa de los servicios.

Los datos nacionales sobre personas en situación de calle

El operativo fue el primero de alcance nacional y se realizó en 19 jurisdicciones. Cabe resaltar que del mismo no participaron la provincia de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego, por lo que las cifras no representan la totalidad del país.

De acuerdo con el informe, el 97,68% de las personas relevadas son argentinas. Además, existe un marcado predominio masculino: los varones representan el 81,7% de los casos, las mujeres el 16,4% y en el 1,9% restante no pudo determinarse el sexo.

El relevamiento también distinguió entre quienes se encontraban en dispositivos de alojamiento transitorio y quienes estaban directamente en la vía pública. El 61,7% fue registrado en espacios de alojamiento o en el Dispositivo de Primer Acercamiento de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el 38,3% se encontraba a la intemperie.

Cuáles son las principales causas y cuánto tiempo llevan en la calle

Al analizar los factores que llevan a las personas a vivir en situación de calle, el informe identificó tres causas mencionadas con mayor frecuencia en las entrevistas: conflictos familiares, consumo problemático y pérdida de trabajo.

El documento plantea que se trata de un fenómeno multicausal, en el que las dificultades estructurales, como la precariedad laboral y de ingresos, se combinan con problemáticas vinculares y trayectorias individuales.

En cuanto a la permanencia, el 58,6% de los encuestados declaró haber atravesado al menos una experiencia anterior en situación de calle. Para el 32% se trataba de la primera vez en esa condición. A su vez, el 34,09% de las personas entrevistadas llevaba más de dos años en la calle.