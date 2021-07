El PRO juega en San Carlos. Luego del cierre de listas del sábado 24 de julio comenzaron a conocerse los diferentes espacios que competirán a nivel nacional, provincial y departamental en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del 12 de septiembre en las PASO para conseguir minoría que les permita participar el 14 de noviembre en las generales.

Entre las listas de precandidatos a concejales en San Carlos se encuentra la del PRO, partido que forma parte de la alianza Cambia Mendoza y que en San Carlos participará con una lista propia. Recientemente se conoció que el espacio político tuvo cambio de autoridades locales, donde Yahir Abrahan resultó electo como presidente. “Somos un grupo de precandidatos que está abierto al diálogo y al consenso, estamos convencidos de que podemos sumar a la gestión actual y así mejorar la calidad de vida del pueblo sancarlino”, comentó Adrián Panizzutti, precandidato a Concejal en primer término.

«Espero tu llamado, tengas la edad que tengas, si hace mucho tenes una idea en tu cabeza, un reclamo, un proyecto, una opinión, espero, te comuniques conmigo por chat privado, te voy a visitar, no quiero invadir espacios, me importa lo que ves, quiero que salgamos adelante, quiero que nuestro departamento despegue, tenemos todo para florecer. Los que me conocen, saben, que me irritan las injusticias y el adormecimiento que tenemos», publicaba en sus redes Bibiana Rossetti, precandidata en segundo término.

«Este grupo de trabajo se viene gestando desde hace varios meses, la pandemia no nos permitió reunirnos en primera instancia pero logramos adecuarnos y debatir sobre las necesidades de San Carlos, como así también idear proyectos pensando en el futuro de nuestro departamento», expresó Yahir Abrahan.

Desde la mesa departamental del PRO remarcaron la importancia de la conformación de un equipo que representa a San Carlos, «Contamos con la participación de docentes, profesionales, trabajadores de oficio y estudiantes; estamos seguros de que podemos mejorar nuestro lugar», contó Yahir.

La lista de precandidatos está conformada en primer término por Adrián Panizzutti, Técnico Superior en Higiene y Seguridad Laboral oriundo de la Villa Cabecera de San Carlos y empleado de la Municipalidad, en segundo término, Bibiana Rossetti oriunda de La Consulta, docente en cambio de funciones; en tercer lugar Gonzalo Fernández oriundo de Eugenio Bustos, emprendedor y Abogado, en cuarto puesto Daiana Collovati oriunda de La Consulta, periodista y Coordinadora de Extensión en Umaza Valle de Uco y en el quinto escalón Matías Piccín oriundo de La Consulta, enólogo y estudiante de abogacía. Los precandidatos suplentes que completan la lista son Daniela Fornés, Juan Manuel Tejeda y Mary Velazquez.