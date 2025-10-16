Priotity Pass: Power Play inauguró la previa oficial de los shows en el Arena Maipú Stadium

Con el objetivo de mejorar el momento de llegada y reducir las filas, Power Play inauguró Priority Pass en Arena Maipú Stadium. La experiencia ofrece una recepción previa al show, con welcome drink (también sin alcohol), área de photomoment y acceso prioritario (fast-lane) hacia las butacas del estadio.

Durante la apertura el pasado 11 de octubre, los invitados vivieron un flujo simple y ágil: check-in con estacionamiento exclusivo y seguro; welcome drink; photomoment; fast-lane (acceso sin filas) y lugar del estadio elegido.

El resultado: más confort en los 20/30 minutos previos y un ingreso al show sin fricción.

“Buscábamos una mejora real en la experiencia de acceso: ordenar flujos, bajar tiempos de espera y sumar un momento social previo al show. Con Priority Pass eso ya está pasando”, resaltan desde la productora Power Play que estrena este servicio único en la región en la industria del entretenimiento.

Disponible desde octubre en el Arena Maipú Stadium, Priority Pass ofrece un espacio exclusivo para las previas de cada show, combinando comodidad, distinción y atención personalizada. De esta forma, Power Play suma un valor diferencial a la experiencia de los grandes shows en Mendoza, con un formato que conjuga entretenimiento, confort y una manera distinta de vivir la entrada al estadio.

¿QUÉ ES PRIORITY PASS?

¡Es la previa de tu show! Un servicio extra que se compra aparte de la entrada del espectáculo y que te permite llegar distinto.

Incluye:

Estacionamiento exclusivo con seguridad privada en playa de Chango Más .

en playa de . Welcome Drink : 2 tragos por cada Priority Pass ( +18 ) u opción sin alcohol con maridaje .

: ( ) u opción con . Fast-lane : acceso sin fila , directo a tu lugar en el Stadium .

: acceso , directo a tu . Baños exclusivos durante la estadía en el estadio.

durante la estadía en el estadio. Acceso al Priority en la previa y durante el show.*

* La dinámica “durante el show” se organiza según programación y operación del venue.

Cómo adquirirlo

Priority Pass es un servicio EXTRA válido una vez que tenés tu ticket para el show.

Comprá tu entrada al show en Ticketek.com.ar. Sumá Priority Pass Power Play como extra (compra independiente). El día del show, presentá tu QR y hacés tu Check-in Priority.

Entradas individuales y limitadas. Venta exclusiva por Ticketek.com.ar.

Beneficios clave