A todo o nada

Primera Nacional: día, hora y cómo se juega la final por el segundo ascenso

La AFA confirmó cuándo se jugará la ida de la final para conocer al segundo ascendido de a la Liga Profesional 2026.

La Primera Nacional entró en su recta final, y cada vez falta menos para la final del Reducido con el sueño de llegar a la próxima edición de la Liga Profesional. Ya con Gimnasia de Mendoza en Primera, solo falta definir quien se quedará con el segundo ascenso.

Y luego de la clasificación de Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn, la AFA ya confirmó el horario de la ida de la final por el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

El primer partido de la serie se jugará el sábado 22 de noviembre desde las 21:15 en el Estadio Ciudad de Río Cuarto. Mientras que la revancha será en cancha del Aurinegro el domingo 30/11 con horario todavía a definir.

Cómo se juega la final

Se jugará a partido doble y definirá de local el mejor ubicado en la tabla general. Acá no hay ventaja deportiva: si la serie termina empatada, habrá tiempo extra y si se mantiene la igualdad, el que acompaña a la Lepra Mendocina a la Liga Profesional se definirá por penales.

De los dos equipos que pelean en la final, hay uno que nunca jugó en Primera: Deportivo Madryn. Después, Estudiantes de Río Cuarto suma 40 años desde su última vez en la máxima categoría del fútbol argentino. 

