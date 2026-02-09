Primer triunfo en casa: Gimnasia y Esgrima venció a Instituto y toma aire

Gimnasia y Esgrima venció a Instituto de Córdoba por 1 a 0, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha de la zona “A” del torneo Apertura 2026 de la Primera División del fútbol argentino, el cual se llevó a cabo este domingo en el estadio Víctor Legrotaglie, y que contó con el arbitraje de Luis Lobo Medina.

Luego del duro golpe que significó la goleada sufrida en Santa Fe ante Unión, en lo que fue la segunda derrota consecutiva, el equipo dirigido por Ariel Broggi intentaba dar vuelta rápidamente la página para enderezar el rumbo antes de que el tren comience a descarrilar.

Fue así, que con sus necesidades a cuestas, el Lobo intentó de entrada controlar la pelota y hacer ancho el campo de juego. Durante los primeros minutos todo era del local, que llegaba una y otra vez, aunque sin demasiado peligro.

Sin embargo, cuando apenas había podido atacar, la Gloria se encontró con una situación inmejorable: Imanol González calculó mal un cabezazo y la pelota terminó por darle en el brazo. A instancias del VAR, el árbitro del partido, Luis Lobo Medina, sancionó penal.

El encargado de patearlo sería Franco Jara. Ante la atenta mirada de todo el pueblo baboso, el delantero enfrentaba a César Rigamonti, el héroe de la definición por penales que le dio el ascenso al Mensana. Y una vez más, el uno se mostró sus credenciales para contenerle el remate al atacante. Apenas habían pasado 10′.

RIGAMONTI SE QUEDÓ EN EL MEDIO Y LE TAPÓ EL PENAL A JARA: el arquero de Gimnasia de Mendoza evitó el gol de Instituto en el #TorneoApertura.



Tras esquivar esa bala, el conjunto local salió revitalizado a seguir con su plan. De a poco comenzaba a hacer méritos para ponerse en ventaja, situación que parecía que se daba a los 21′ cuando Imanol Ezequiel Muñoz cabeceaba al gol. Sin embargo, rápidamente el juez de línea levantaba la bandera para cobrar posición adelantada de Juan Franco, a quien le rebota la pelota antes de ingresar al arco contrario. Tras revisar la jugada, el árbitro convalidó la decisión de su asistente.

MÁS FINA DE LO QUE PARECÍA: por este offside de Franco fue anulado el gol de Gimnasia de Mendoza ante Instituto en el #TorneoApertura. ¿Qué te parece?



Ya en el complemento, el ritmo del partido decayó con respecto a lo que fue la primera mitad. En ese contexto, el Lobo se mostraba más ambicioso, aunque sin preocupar demasiado al arquero Manuel Roffo. Por su parte, la Gloria apelaba a estar ordenado defensivamente y aprovechar algún contragolpe. Fue por esa vía que que los visitantes llegaron a exigir en un par de ocasiones a Rigamonti, que se tuvo que esforzar para mantener el cero en su arco.

Con el ritmo totalmente aplacado, y obligado por alguna lesión -como fueron los casos de Franco y Simoni-, Broggi movió el banco buscando respuestas que le dieran el primer triunfo de local al Lobo. Y cuando la visita comenzaba a crecer y preocupar al Pituco, a los 73′ Luciano Paredes -uno de los ingresados- escaló por la banda derecha para cederle el balón a Santiago Rodríguez -otro de los que entró desde el banco-, que tras una serie de rebotes le dio la pelota a Lencioni para que con un remate furibundo con su pierna menos hábil sentencie a Roffo. 1 a 0 y primer gol del Lobo en el Víctor Legrotaglie desde su regreso a Primera.

EL PRIMER GOL DE GIMNASIA DE MENDOZA EN SU CASA DESDE SU REGRESO A PRIMERA DIVISIÓN: Lencioni le rompió el arco a Roffo y puso el 1-0 del Lobo ante Instituto en el #TorneoApertura.



Apenas habían pasado poco más de 10′ desde que se pusiera en ventaja, cuando el Mensana recibió un baldazo de agua fría: tras un tiro libre en contra, una serie de rebotes favoreció a los visitantes, que remataron una y otra vez contra el arco de Rigamonti, que hizo hasta lo imposible por evitar el gol. Sin embargo, de tanto insistir, la Gloria llegó al empate. O eso parecía, ya que -luego de dos fallos adversos- el VAR le haría un guiño al equipo de Broggi: lo que sería el 1 a 1 fue anulado por posición adelantada de Diego Sosa.

RIGAMONTI SE LUCIÓ CON DOS ATAJADONES Y EL OFFSIDE LO SALVÓ: anulado el empate de Instituto ante Gimnasia de Mendoza por posición adelantada. Gimnasia de Mendoza continúa 1-0 al frente.



Con el instinto de preservar el resultado, el Lobo retrocedió demasiado en el campo, por lo que terminó sufriendo ante cada embate de los cordobeses, que obligados fueron a buscar el empate.

Con este resultado, el Pituco acumula seis unidades y está octavo en la zona “A”, mientras que la Gloria tiene un punto y se ubica decimocuarto. Para su próximo compromiso, el Lobo deberá viajar a Córdoba, donde el sábado se verá las caras con Talleres.