Prime Video y la miniserie de ocho episodios que no podés no ver

Llega el fin de semana, y Prime Video tiene la mejor propuesta para relajar y reir en estos días de descanso.

Prime Video sumó a su catálogo una comedia que viene generando muy buenas repercusiones y que, por su formato breve y su humor, puede transformarse en una de las favoritas del público. Se trata de Harina, el teniente vs el cancelador, una producción mexicana que combina sátira, policial y situaciones absurdas a lo largo de ocho episodios.

Sinopsis:

La historia sigue al teniente Harina, un personaje impulsivo y exagerado que nació en un sketch viral, y a su compañera, la oficial Ramírez. Juntos deben investigar a un criminal apodado “el Cancelador”, alguien que apunta contra influencers y figuras del mundo digital

Uno de los puntos fuertes de la serie es su humor descarado, mezclado con una mirada crítica sobre el mundo actual, pero sin volverse pesada ni lenta. Y como tiene solo ocho capítulos, se deja ver rapidísimo: perfecta para maratonear en unos días sin tener que engancharte con temporadas eternas.

