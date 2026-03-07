Prime Video: Nicole Kidman protagoniza una intensa película sobre un amor prohibido

El catálogo de Prime Video sigue sumando títulos que llaman la atención de los amantes del cine y las historias intensas. Uno de ellos es “Babygirl: deseo prohibido”, una película protagonizada por Nicole Kidman que mezcla drama, erotismo y conflictos personales en una trama que no pasa desapercibida.

La historia presenta a Romy, una exitosa directora ejecutiva que logró construir una carrera sólida en el mundo empresarial. Admirada por colegas y empleados, se convirtió en una figura influyente dentro de una industria dominada por hombres. Sin embargo, detrás de esa imagen de control y éxito, la protagonista vive un fuerte conflicto interno con sus propios deseos.

En su vida personal, Romy mantiene una relación estable con su esposo, el director teatral Jacob. A pesar de la apariencia de normalidad, la mujer siente una profunda insatisfacción emocional y sexual que la lleva a cuestionar su vida y sus elecciones.

La situación cambia cuando aparece en su entorno un joven pasante con quien inicia una relación secreta. Ese vínculo la empuja a explorar aspectos de su personalidad que había reprimido durante años, aunque también pone en riesgo su matrimonio, su reputación y la estabilidad de su familia.

El elenco está encabezado por Nicole Kidman y también cuenta con la participación de Harris Dickinson, Antonio Banderas, Sophie Wilde y Esther McGregor, quienes completan una historia cargada de tensión emocional y escenas provocadoras.