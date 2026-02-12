Prime Video lanza una nueva película española basada en un fenómeno de Wattpad

Prime Video amplía su catálogo con el estreno de “Sigue mi voz”, una película española inspirada en una novela que se volvió viral en Wattpad y que continúa la tendencia de adaptaciones de historias populares de la plataforma. La producción está escrita y dirigida por Inés Pintor Sierra y Pablo Santidrián, y adapta la obra de Ariana Godoy, autora conocida por otros éxitos dentro del universo de la lectura online.

La trama sigue a Klara, una joven que atraviesa un período prolongado de aislamiento en su casa debido a una crisis de salud. Durante 76 días, su única compañía es un programa de radio nocturno llamado Sigue mi voz, conducido por Kang, cuya voz se convierte en su refugio emocional.

Con el paso del tiempo, Klara empieza a preguntarse si es posible enamorarse de alguien cuya voz conoce tan bien, pero a quien nunca ha visto en persona. Eso la impulsa a enfrentar sus miedos, replantearse sus límites personales y salir de su zona de confort en busca de nuevas conexiones y experiencias fuera de su aislamiento.

“Sigue mi voz” combina romance, drama y una mirada íntima sobre cómo los vínculos pueden formarse incluso desde la distancia.