Primaria: la DGE extiende la jornada para alumnos con dificultades de aprendizaje

En un movimiento estratégico para elevar los niveles de rendimiento, a través de la resolución 355, la Dirección General de Escuelas (DGE) anunció la puesta en marcha del programa “Fortalecimiento de las Trayectorias con Extensión de la Jornada Escolar”.

La iniciativa se fundamenta en las Leyes Nacionales de Educación (N° 26.206) y de Financiamiento Educativo (N° 26.075), y responde a una realidad detectada por el Sistema de Gestión Educativa Integral (G.E.I.): la existencia de un número crítico de estudiantes con “trayectorias de baja intensidad”.

Este programa propone un abordaje integral basado en la evidencia recolectada por censos y registros de asistencia previos.

Vigencia : El programa se extenderá desde el 23 de febrero hasta el 30 de noviembre de 2026 .

Alcance : Se implementará en escuelas primarias de gestión estatal de toda la provincia (quedan exceptuadas las escuelas albergue y de frontera, que ya poseen regímenes especiales).

Prioridad : El foco estará puesto en alumnos de todos los grados que presenten dificultades pedagógicas o riesgo de abandono.

El foco estará puesto en alumnos de todos los grados que presenten dificultades pedagógicas o riesgo de abandono.

Una de las novedades más de la resolución es la incorporación oficial de la figura del Maestro/a de Trayectorias. Este perfil docente no se limitará a la enseñanza tradicional, sino que tendrá la misión de realizar un seguimiento personalizado de los alumnos con mayores necesidades.

La DGE subrayó que la decisión no es aleatoria. Los datos nominales cargados por las propias escuelas en el sistema G.E.I. han sido el motor de esta política. Gracias a esta trazabilidad, el Gobierno escolar podrá identificar con nombre y apellido a los estudiantes que necesitan fortalecer su vínculo con la institución y mejorar su rendimiento académico antes de finalizar el ciclo lectivo.