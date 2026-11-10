Preventores detuvieron a un extranjero pirómano en las calles de Ciudad: qué alcanzó a incendiar

Durante la madrugada de este martes 10 de noviembre, preventores y agentes de la policía detuvieron a un hombre, de nacionalidad extranjera, que tuvo un comportamiento pirómano en distintas locaciones de la Sexta Sección.

Según informaron, alrededor de las 3.45 de la noche, un móvil de preventores que realizaba un patrullaje preventivo fue desplazado hasta Maure y Boulogne Sur Mer, donde se encontró un auto con un neumático incendiado.

A los pocos minutos, fueron notificados sobre otro vehículo con fuego en su rueda trasera, que estaba estacionado en Olascoaga al 1900. Luego llegó el aviso de que se estaba prendiendo fuego la cartelería de un centro comercial, en Suipacha al 300; y finalmente se llevó a cabo el mismo accionar sobre un portón de madera de una vivienda ubicada en Moldes al 800.

Con las características observadas en una cámara de seguridad, se fue en busca del autor del hecho que finalmente fue interceptado en Suipacha y Tiburcio Benegas. El hombre, extranjero de 36 años y en situación de calle, fue trasladado a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos situada en el Polo Judicial.