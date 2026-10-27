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Preventores de la Ciudad detuvieron a dos sujetos que intentaban ocupar un predio abandonado

El hecho tuvo lugar este fin de semana en la intersección de las calles Salta y Entre Ríos, tras un aviso recibido a través de Ojos en Alerta. Uno de ellos registraba una medida judicial pendiente.

El accionar de los preventores de la Ciudad de Mendoza permitió intervenir este fin de semana ante el ingreso de dos sujetos a un predio abandonado ubicado en la intersección de las calles Salta y Entre Ríos. El procedimiento se inició a partir de una novedad recibida mediante el programa Ojos en Alerta, que posibilitó el desplazamiento del personal municipal al lugar.

Tras recibir el aviso del operador de turno, los agentes acudieron al terreno baldío y solicitaron la presencia de efectivos policiales. Al arribar, el personal policial ingresó al predio y encontró a los dos individuos, quienes habrían accedido mediante escalamiento.

Posteriormente, se verificaron sus datos a través del Centro Estratégico de Operaciones (CEO). Como resultado, se constató que uno de ellos registraba una medida pendiente de resolución judicial, correspondiente a un comparendo y citación solicitado por el Juzgado Contravencional N.º 1.

Finalmente, ambos sujetos fueron trasladados por personal policial a la Comisaría 6° y la Comisaría 33° para continuar con las actuaciones.

El sistema de Ojos en Alerta consitutye una herramienta fundamental para las tareas de prevención. La participación ciudadana mediante este programa y la coordinación entre los equipos municipales y policiales permiten optimizar la capacidad de respuesta y contribuir a la prevención en distintos sectores de la Ciudad.

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