Presupuesto y reforma laboral: los puntos centrales del encuentro de Santilli con Llaryora y Orrego

El ministro del Interior, Diego Santilli, encabezó este lunes una serie de reuniones en Casa Rosada junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para construir consensos políticos con los gobernadores de cara al tratamiento del Presupuesto 2026 y al paquete de reformas que impulsa el Gobierno nacional. Entre los primeros en asistir estuvieron los mandatarios de San Juan, Marcelo Orrego, y de Córdoba, Martín Llaryora, quienes valoraron el diálogo con la administración de Javier Milei, aunque dejaron planteadas sus condiciones.

El encuentro, que se extendió por más de una hora, tuvo como eje el Presupuesto, la agenda productiva y la reforma laboral. Ambos mandatarios destacaron la apertura al diálogo, aunque advirtieron sobre la necesidad de mantener el equilibrio federal y de no retroceder en materia de derechos laborales.

El país y nuestra provincia enfrentan juntos desafíos que requieren voluntad compartida. Por eso nos reunimos en la Casa Rosada con el nuevo ministro del Interior, @diegosantilli y al Jefe de Gabinete, @madorni: para darle a San Juan el protagonismo que merece y concretar… pic.twitter.com/67phM6v4FO — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) November 10, 2025

Orrego expresó su apoyo general a las reformas estructurales que impulsa el Gobierno libertario. “Las transformaciones que plantea el Ejecutivo son necesarias para esta etapa del país”, afirmó, aunque pidió incluir obras clave para su provincia y revisar temas pendientes como la Ley de Glaciares.

“De los diez proyectos de cobre que hay en el país, seis están en San Juan. El litio es táctico, pero el cobre es estratégico”, enfatizó el mandatario, quien reclamó además reactivar las obras nacionales con fondos conjuntos y mejorar la conectividad vial.

Por su parte, Martín Llaryora señaló que la reunión fue “positiva, cordial y productiva” y celebró la posibilidad de abrir una nueva etapa de diálogo. Sin embargo, dejó en claro que no acompañará una reforma laboral que implique retrocesos.

Hoy estuvimos junto a Diego Santilli con los gobernadores de San Juan y Córdoba. Seguimos trabajando en una agenda en conjunto para avanzar en las reformas que necesita nuestro país. Fin. pic.twitter.com/OX7oMfSLNm — Manuel Adorni (@madorni) November 10, 2025

“Si quieren ir en contra de los derechos laborales, no cuenten con nosotros. Podemos modificar la ley de trabajo, pero sentando a las pymes y al sindicalismo en la mesa”, sostuvo el gobernador cordobés.

Según publican medios nacionales, Llaryora también remarcó que el Presupuesto 2026 deberá tener “determinadas modificaciones” para poder ser aprobado. “Tiene que tener una visión de crecimiento, de baja inflación y de estímulo a la producción”, expresó.

Ambos gobernadores coincidieron en la necesidad de modernizar las leyes laborales, pero advirtieron que los cambios deben contemplar las diferencias entre grandes y pequeñas empresas, así como proteger a los trabajadores del sector informal.

En #CasaRosada, mantuve una reunión de trabajo con el ministro del Interior de la Nación, @diegosantilli, y con el jefe de Gabinete de Ministros, @madorni. Fue un encuentro positivo, cordial y productivo.



Valoramos la apertura de una nueva etapa para el país, que nos permita… pic.twitter.com/3A72EqNZ8K — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) November 10, 2025

Santilli, en tanto, destacó el “espíritu constructivo” de las reuniones y aseguró que la intención del Ejecutivo es avanzar en acuerdos federales para “poner en marcha la Argentina productiva”.

Con estos encuentros, el Gobierno busca destrabar apoyos políticos para la aprobación del Presupuesto 2026 y luego avanzar en el Congreso con las reformas impositiva, laboral y del Código Penal, piezas centrales del plan económico de Milei.