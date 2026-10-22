Presupuesto 2027: Seguridad tendrá $676.500 millones que incluye más drones, cámaras y policías

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza proyecta un presupuesto de más de $676.533 millones para 2027, con una apuesta central a la incorporación de tecnología, el refuerzo del personal y el fortalecimiento de las investigaciones criminales. La ministra Mercedes Rus presentó las previsiones ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y detalló las herramientas que el Gobierno busca sumar durante el próximo año.

La partida representa el 8,9% del presupuesto provincial proyectado. Según el desglose presentado por la cartera, el 74% de los recursos corresponderá a la Policía de Mendoza y el 26% restante al Servicio Penitenciario.

Uno de los principales anuncios es la incorporación de un Sistema Aéreo de Respuesta Inmediata, integrado por 20 drones y 20 estaciones autónomas conectadas al 911. La primera etapa contempla diez puntos estratégicos del Gran Mendoza. Ante una emergencia prioritaria, los dispositivos podrán despegar desde la base más cercana y transmitir imágenes en tiempo real al Centro Estratégico de Operaciones antes de que llegue un móvil policial.

El plan también prevé ampliar la videovigilancia inteligente. Mendoza cuenta actualmente con 160 cámaras con reconocimiento facial y proyecta llegar a 300. A eso se sumarán 800 nuevos lectores de patentes, que elevarán el total de 250 a 1.050 dispositivos.

En materia de recursos humanos, el presupuesto contempla el ingreso de 750 policías y 220 penitenciarios, además de la compra de armas, chalecos antibalas, motos, camionetas, equipos para bomberos y 1.200 cámaras de videovigilancia.

Más recursos para investigar y controlar

La propuesta busca profundizar el uso de herramientas forenses, como los laboratorios de genética y balística, y desarrollar un sistema de trazabilidad para dificultar la comercialización de bienes robados, entre ellos celulares y computadoras.

Rus también anticipó nuevos proyectos de ley vinculados con el régimen disciplinario y de visitas en las cárceles, la ciberseguridad y el control de los mercados ilegales. Sobre este último punto, sostuvo que combatir el delito requiere intervenir no solo sobre quienes lo cometen, sino también sobre los circuitos que permiten obtener ganancias con la venta de objetos robados.

En el detalle presupuestario, la Policía contará con $502.379 millones, de los cuales el 89,9% se destinará a personal. El Servicio Penitenciario tendrá $173.300 millones; allí, el 56% corresponderá a personal y el 43% a bienes y servicios, con un peso importante de la alimentación de las personas privadas de libertad.