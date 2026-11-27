La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al Presupuesto 2027, el proyecto que establece las previsiones de ingresos y gastos del Estado nacional para el próximo ejercicio. La votación se realizó tras una sesión que se prolongó hasta la madrugada de este viernes y concluyó con 136 votos a favor, 112 en contra y tres abstenciones. La iniciativa continuará ahora su tratamiento en el Senado.

De los diez representantes de Mendoza en la Cámara baja, siete votaron afirmativamente y tres rechazaron el proyecto. A favor se pronunciaron Facundo Correa Llano, Julieta Metral Asensio, Luis Petri, Mercedes Llano y Álvaro Martínez, de La Libertad Avanza, junto con Lisandro Nieri y Pamela Verasay, de la Unión Cívica Radical. En contra votaron Martín Aveiro y Emir Félix, del Partido Justicialista, y Lourdes Arrieta, de Provincias Unidas.

El resultado provincial reflejó el acompañamiento de los legisladores de La Libertad Avanza y de los dos representantes radicales vinculados políticamente al gobernador Alfredo Cornejo. El 70% de los diputados mendocinos respaldó la iniciativa, mientras que el 30% restante se pronunció en contra. No hubo abstenciones ni ausencias entre los representantes de la provincia durante la votación en general.

Entre las previsiones incluidas en el proyecto se encuentran un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar oficial estimado en $1.847,60 para diciembre de 2027. Tras la media sanción, el texto será debatido en el Senado, donde Mendoza está representada por Rodolfo Suarez y Mariana Juri, de la UCR, y Anabel Fernández Sagasti, del PJ. El Gobierno nacional buscará avanzar con su aprobación definitiva antes de que termine el año.