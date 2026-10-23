Presupuesto 2027: Mendoza apuesta al Tren de Cercanías, el Metrotranvía y más de 477 kilómetros de obras viales

El Presupuesto 2027 de Mendoza coloca a la infraestructura vial y al transporte público entre las principales prioridades del Gobierno de Alfredo Cornejo. El plan contempla avanzar con el Tren de Cercanías del Este, continuar la ampliación del Metrotranvía y desarrollar intervenciones sobre más de 477 kilómetros de la red vial provincial.

Las iniciativas forman parte de la estrategia oficial para mejorar la conectividad, reducir los tiempos de traslado y fortalecer la infraestructura necesaria para el desarrollo económico y productivo de Mendoza.

De acuerdo con la información presupuestaria difundida, el Ejecutivo proyecta una inversión pública superior a $1 billón durante 2027, aunque la ejecución de las obras dependerá de los procesos administrativos, las licitaciones y la disponibilidad de financiamiento.

El Tren de Cercanías, una de las mayores inversiones previstas para 2027

Uno de los proyectos más importantes es el Tren de Cercanías del Este, que busca recuperar el transporte ferroviario de pasajeros entre la zona Este y el Gran Mendoza.

La iniciativa contempla un recorrido de aproximadamente 32,3 kilómetros entre San Martín y la estación Gutiérrez, en Maipú, donde los pasajeros podrán conectar con el actual sistema de Metrotranvía.

El trazado incluye localidades como Palmira, La Colonia, Barcala, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, General Ortega y Coquimbito.

El proyecto requiere renovar las vías ferroviarias, mejorar estaciones y pasos a nivel, incorporar sistemas de señalización y adquirir material rodante.

Para 2027, el presupuesto contempla una partida de aproximadamente $120.682 millones, lo que convierte al Tren de Cercanías en una de las principales inversiones individuales del programa de infraestructura provincial.

La recuperación de este servicio apunta a ofrecer una alternativa al transporte automotor y facilitar los desplazamientos cotidianos entre los departamentos del Este y el área metropolitana.

La ampliación del Metrotranvía también tendrá protagonismo

Otra de las prioridades será la continuidad de las etapas III y IV del Metrotranvía, que permitirán extender la red hacia nuevos sectores del Gran Mendoza.

Las obras contemplan ampliar el recorrido hacia el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli, en el norte, y hacia Luján de Cuyo, en el sur.

El proyecto cuenta con una partida presupuestaria de $70.000 millones para 2027 y forma parte de una política de integración del transporte público metropolitano.

Además, recientemente el Gobierno nacional aprobó un acuerdo para regularizar el uso de terrenos ferroviarios necesarios para la ampliación del servicio. La autorización comprende sectores entre Mendoza Central, Panquehua y Espejo, aunque establece condiciones técnicas que la Provincia deberá cumplir.

La expansión busca incorporar nuevas conexiones y ampliar la cobertura de un sistema que actualmente transporta a cientos de miles de pasajeros cada mes.

Más de 477 kilómetros de obras viales en Mendoza

El tercer eje del programa de infraestructura está vinculado con las rutas y los accesos estratégicos de la provincia.

Según la planificación anunciada por el Ejecutivo, el Presupuesto 2027 contempla intervenciones sobre más de 477 kilómetros de la red vial, con proyectos destinados a mejorar la circulación, la seguridad y la conectividad territorial.

Entre las principales obras previstas aparecen la remodelación del Acceso Este, las intervenciones sobre el Acceso Sur, la refuncionalización de la Ruta Provincial 82 y los trabajos proyectados sobre la Ruta Nacional 143, en el tramo que conecta Pareditas con San Rafael.

También figuran la doble vía de acceso a Rivadavia, Junín y San Martín, la construcción de infraestructura vial complementaria y mejoras en distintos puntos de conexión.

Las partidas presupuestarias más importantes incluyen cerca de $68.000 millones para el tramo del Acceso Este en Guaymallén, $42.000 millones para la Ruta 82 y $35.700 millones para el Acceso Sur.

Estas intervenciones buscan responder tanto al crecimiento del tránsito como a las necesidades logísticas de las actividades económicas y productivas de Mendoza.

Presupuesto 2027: Mendoza impulsará el Tren de Cercanías, la expansión del Metrotranvía y un plan vial de más de 477 kilómetros



En Diputados, el ministro @NatalioMema presentó los ejes estratégicos del Presupuesto 2027.



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El financiamiento, una pieza clave del plan de obras

El desarrollo de estos proyectos estará estrechamente vinculado con los recursos disponibles para inversión pública.

Una parte importante del programa de infraestructura se financiará mediante el Fondo de Resarcimiento, constituido a partir de los recursos que Mendoza recibió por los perjuicios derivados de la promoción industrial.

Según las partidas detalladas en el proyecto presupuestario, aproximadamente el 66% de los fondos asignados al plan de obras provendrá de ese mecanismo de financiamiento.

El Gobierno también contempla financiamiento internacional para determinados proyectos, entre ellos la ampliación del Metrotranvía.

De esta manera, el Presupuesto 2027 busca sostener la ejecución de obras estratégicas durante el último año de la actual gestión provincial.

Sin embargo, la incorporación de una obra al presupuesto no implica necesariamente su finalización durante ese ejercicio. Los plazos dependerán del avance de cada proyecto y de las condiciones de ejecución.

La apuesta oficial es que las inversiones ferroviarias y viales permitan mejorar la movilidad de los mendocinos, fortalecer la integración territorial y generar mejores condiciones para el desarrollo productivo de la provincia.