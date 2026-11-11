Presupuesto 2027: la oposición utiliza el mensaje del Papa para presionar a Milei

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó repercusiones que van más allá de lo religioso. Sus mensajes sobre la pobreza, la inclusión y la protección de los sectores vulnerables se convirtieron en un nuevo argumento político de la oposición para exigir modificaciones al Presupuesto 2027 que impulsa el presidente Javier Milei.

En la Cámara de Diputados, distintos bloques buscan que las palabras del Pontífice se traduzcan en mayores recursos para universidades nacionales, personas con discapacidad, jubilados y el sistema de salud.

Mientras tanto, La Libertad Avanza intenta reunir los votos necesarios para conseguir dictamen y llevar el proyecto al recinto el 18 o el 25 de noviembre, señaló el sitio TN.

El mensaje del Papa, en el centro de la discusión

Desde Unión por la Patria, la diputada Sabrina Selva cuestionó las prioridades presupuestarias del Ejecutivo y sostuvo que los planteos de León XIV deberían reflejarse en la distribución de los recursos públicos.

La legisladora consideró que el proyecto oficial no contempla adecuadamente las necesidades de jubilados, personas con discapacidad y del sistema educativo.

Por su parte, el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), confirmó que su espacio, junto con la UCR y el PRO, espera respuestas del oficialismo sobre posibles modificaciones.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a artículos presupuestarios que, según el MID, contradicen las garantías de financiamiento previstas en la nueva legislación sobre discapacidad.

La radical mendocina Pamela Verasay, presidenta del bloque de la UCR, también destacó el mensaje social del Pontífice y planteó que el crecimiento económico debe traducirse en mejoras concretas para las familias.

Tuve el honor de escuchar al Papa León XIV. Su mensaje nos invita a poner a la persona en el centro de todas las decisiones, recordando que el crecimiento económico debe traducirse en bienestar real.



Coincidimos en la importancia de que el trabajo permita sostener un hogar y que… pic.twitter.com/IlDEssgoat — Pamela Verasay (@PameVerasay) November 8, 2026

Milei necesita aliados y crecen las dudas

El oficialismo cuenta con 95 diputados y necesita alcanzar los 129 legisladores para obtener quórum. Por eso, los respaldos del PRO, la UCR y los bloques provinciales resultan fundamentales.

Sin embargo, los aliados también reclaman fondos para obras viales, financiamiento universitario y modificaciones vinculadas con la distribución de recursos nacionales.

En paralelo, desde Provincias Unidas, el diputado Pablo Juliano advirtió que el Gobierno podría optar por prorrogar el Presupuesto 2026 en lugar de negociar cambios sustanciales.

Esa alternativa permitiría al Ejecutivo mantener mayor margen para administrar y reasignar partidas durante un año electoral.

La discusión continuará en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Bertie Benegas Lynch.

Así, mientras Milei busca sostener su programa de equilibrio fiscal, el mensaje de León XIV sumó presión política sobre una negociación clave: definir cuánto destinará el Estado a los sectores más vulnerables durante 2027.