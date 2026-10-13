Presupuesto 2027: el Gobierno puso fecha para su aprobación en Diputados y crece la tensión por las universidades

El Gobierno nacional definió el cronograma con el que pretende avanzar en la aprobación del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. La Libertad Avanza buscará obtener dictamen el próximo 28 de octubre y llevar el proyecto al recinto el 18 de noviembre, en medio de las negociaciones con los bloques aliados y los reclamos de la oposición por el financiamiento universitario.

El anuncio fue realizado este martes por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, durante el inicio del tratamiento parlamentario de la iniciativa enviada por el presidente Javier Milei.

El oficialismo pretende conseguir los acuerdos necesarios para avanzar con la media sanción antes de que finalice el período de sesiones ordinarias, aunque todavía enfrenta diferencias con otros sectores políticos respecto de la distribución de los recursos públicos.

El cronograma del Gobierno para aprobar el Presupuesto 2027

Durante la reunión de comisión, Benegas Lynch detalló las fechas previstas para continuar con el análisis del proyecto, luego de un pedido del presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.

Según explicó, este miércoles 14 de octubre está prevista la participación del secretario de Trabajo, Julio Cordero, mientras que los días 20 y 27 de octubre se desarrollarán nuevas reuniones informativas.

La intención del oficialismo es cerrar la discusión en comisión el 28 de octubre, con la firma del dictamen correspondiente, para posteriormente convocar a una sesión el 18 de noviembre.

Sin embargo, las fechas constituyen objetivos del oficialismo y no garantizan la aprobación del proyecto, que deberá reunir los votos necesarios tanto en Diputados como en el Senado.

El financiamiento universitario, uno de los principales conflictos

Uno de los puntos que genera mayor tensión entre el Gobierno y la oposición es el presupuesto destinado a las universidades nacionales.

Durante el encuentro, Germán Martínez reclamó que el jefe de Gabinete garantice el cumplimiento de un reciente fallo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, relacionado con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El legislador también solicitó que se incorporen al Presupuesto 2027 las partidas necesarias para cumplir con esa normativa, que continúa siendo motivo de disputa entre el Ejecutivo y distintos sectores de la comunidad universitaria.

Ante el planteo, Benegas Lynch respondió que no tiene facultades para impartir instrucciones al jefe de Gabinete, mientras que la diputada oficialista Silvana Giudici pidió que el reclamo presentado por Unión por la Patria fuera distribuido entre todos los integrantes de la Cámara.

La discusión tiene especial relevancia para las universidades públicas de todo el país, incluida la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), que depende del financiamiento nacional para sostener su funcionamiento, las actividades académicas y los salarios de sus trabajadores.

Qué prevé el Presupuesto 2027 de Javier Milei

El proyecto presentado por el Ejecutivo establece las principales proyecciones económicas para el próximo año y mantiene el equilibrio fiscal como uno de los ejes centrales de la política económica nacional.

Entre las estimaciones oficiales se destacan una inflación anual del 18%, un crecimiento económico del 4% y un tipo de cambio de $1.848 por dólar para 2027.

Durante su exposición ante los diputados, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, defendió las previsiones del Gobierno y aseguró que el proyecto contempla los recursos necesarios para financiar las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad.

El funcionario sostuvo que el objetivo es garantizar el cumplimiento de las obligaciones estatales sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas.

El oficialismo busca acuerdos para conseguir los votos

La discusión del Presupuesto 2027 se presenta como una de las principales pruebas legislativas para el Gobierno de Javier Milei.

La Libertad Avanza necesita consolidar el respaldo de los bloques aliados y dialoguistas, que plantearon observaciones sobre las partidas destinadas a universidades, discapacidad y otras áreas sensibles.

En este escenario, las próximas reuniones de comisión serán determinantes para establecer si el oficialismo logra reunir los consensos necesarios y cumplir con el cronograma anunciado.

De concretarse la votación prevista para el 18 de noviembre, el proyecto deberá continuar su tratamiento en el Senado antes de convertirse en ley.

Por ahora, el Gobierno apuesta a cerrar las negociaciones durante octubre y llegar a noviembre con los apoyos suficientes para avanzar con la aprobación de la denominada ley de leyes.