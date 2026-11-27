A pocas horas de conseguir la media sanción del Presupuesto 2027, el Gobierno de Javier Milei comenzó a evaluar modificaciones en el proyecto que deberá tratar el Senado de la Nación. El principal punto de conflicto es el incremento de las partidas destinadas a las universidades nacionales, que la oposición logró imponer durante la votación en particular.

La decisión podría prolongar el debate legislativo, ya que, si la Cámara alta introduce modificaciones, la iniciativa deberá regresar a Diputados antes de convertirse en ley.

Según trascendió, la intención de la Casa Rosada es revisar los recursos aprobados para el sistema universitario con el objetivo de preservar las metas fiscales previstas para el próximo año.

Presupuesto 2027: el artículo que perdió el Gobierno

Durante la sesión que finalizó en la madrugada de este viernes, el oficialismo no consiguió reunir los votos necesarios para aprobar su propuesta de financiamiento universitario.

El proyecto original contemplaba una partida de $7,35 billones, pero la oposición consiguió elevar ese monto a $11 billones, en consonancia con el reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La modificación representa un incremento de $3,65 billones respecto de lo previsto inicialmente por el Ejecutivo.

La propuesta contempla la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades en función de la inflación y la recomposición salarial mediante negociaciones paritarias. Forbes Argentina+1

El Gobierno abre una nueva negociación en el Senado

Ante este escenario, La Libertad Avanza buscará negociar con los bloques aliados y los gobernadores dialoguistas para modificar el artículo durante su tratamiento en el Senado.

El objetivo del oficialismo es evitar que el aumento de las partidas presupuestarias comprometa el superávit fiscal, uno de los principales pilares del programa económico de Javier Milei.

Sin embargo, cualquier modificación que introduzca la Cámara alta obligará a que el proyecto regrese a Diputados, donde la oposición podría insistir con el texto aprobado originalmente.

Otra de las alternativas que podría evaluar el Presidente, una vez sancionada la ley, es recurrir al veto parcial del artículo referido al financiamiento universitario. Infobae

Qué pasará con el financiamiento de la UNCuyo

La discusión también genera expectativas en Mendoza, particularmente en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), que quedará alcanzada por las partidas que finalmente apruebe el Congreso.

Por el momento, el incremento de los recursos universitarios cuenta únicamente con media sanción, por lo que su implementación dependerá del resultado de las próximas negociaciones parlamentarias.

El Gobierno nacional busca cerrar el debate presupuestario antes de fin de año, aunque la disputa por el financiamiento de las universidades podría extender los plazos legislativos.