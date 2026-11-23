Los municipios del Valle de Uco comenzaron a definir sus presupuestos para 2027, con diferentes niveles de avance en cada departamento. San Carlos cuenta con una pauta de gastos aprobada por $40.000 millones, mientras que Tunuyán presentó un proyecto de $56.000 millones ante el Honorable Concejo Deliberante. En tanto, Tupungato todavía trabaja en los últimos detalles de su propuesta, que podría incluir un pedido de endeudamiento.

En San Carlos, la gestión del intendente Alejandro Morillas prevé destinar $8.000 millones a obra pública, dentro de un presupuesto total de $40.000 millones. Además, el Concejo Deliberante autorizó al Ejecutivo municipal a gestionar financiamiento por 2 millones de dólares y otros $1.000 millones. Por su parte, el proyecto enviado por el intendente Emir Andraos en Tunuyán contempla $10.000 millones para infraestructura, sobre una pauta general de $56.000 millones, sin solicitar endeudamiento.

En Tupungato, el intendente Gustavo Aguilera se encuentra ultimando los números del presupuesto municipal y anticipó que podría incorporar una solicitud de financiamiento. La presentación del proyecto ante el Concejo Deliberante está prevista para esta semana, por lo que todavía no se conoce el monto total ni cuánto se destinaría a obras y servicios.

En paralelo, el proyecto de Presupuesto 2027 del Gobierno provincial también contempla intervenciones para los tres departamentos, entre ellas la ampliación de Maternidad y Neonatología del Hospital Scaravelli y la repavimentación de calle La Argentina, en Tunuyán; obras viales y nuevos edificios escolares en Tupungato; y la construcción de una escuela y un Centro de Día en San Carlos. La concreción de varias de estas iniciativas dependerá de la disponibilidad de financiamiento y de las partidas presupuestarias correspondientes.