Presuntas coimas en ANDIS: pidieron la detención de Diego Spagnuolo

En el marco de la causa que investiga presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el fiscal Picardi pidió la indagatoria y detención de Diego Spagnuolo, ex titular del organismo. Ante este escenario, el juez federal Sebastián Casanello lo citó a declarar el próximo miércoles 19 de noviembre.

Según expresa el pedido del fiscal, se encontraron “graves hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad“. En ese sentido, Picardi señaló que Spagnuolo “permitió, consintió y supervisó el direccionamiento de compulsas de precios, para que finalmente determinadas droguerías y firmas vendedoras de insumos resultaran adjudicatarias y ganaran millonarias sumas de dinero, en un corto plazo y en muchas ocasiones con elevados sobreprecios; en detrimento del erario público y de los principios que guían la administración de recursos estatales. Todo lo cual, lo realizaba a cambio de diversos beneficios económicos indebidos para él“.

El fiscal considera que tanto Spagnuolo como el ex director de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini, “permitieron que personas ajenas a la ANDIS tomaran decisiones sobre asuntos públicos y las prestaciones que debía o no cubrir el organismo e incluso que intervinieran en la administración de los recursos dinerarios de la agencia para obtener beneficios económicos a cambio (…) mediante acciones concretas, ambos garantizaron que la ANDIS funcionara como una agencia al servicio del interés privado“.

Picardi también solicitó el secuestro de dispositivos electrónicos de Spagnuolo, Garbellini y Miguel Ángel Calvete, junto con su extracción forense. En paralelo, pidió allanamientos y requisas en domicilios vinculados a Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno y Pablo Atchabahian, para secuestrar documentación relacionada con contrataciones y transacciones con distintas droguerías.

Además de Spagnuolo, se solicitaron las detenciones de Garbellini, Miguel Ángel Calvete, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno y Pablo Atchabahian.

Cabe destacar que, en total, fueron citados a indagatoria: Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta.

También se solicitaron allanamientos en domicilios de Sebastián Nuner Uner, Alan Pocoví, Sergio Daniel Mastropietro, Julio César Viera, Diego D’Giano, Ornella Calvete, Fernando Jensen, Fernando Daniel Domínguez y de la empresa Baires Fly S.A.