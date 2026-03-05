Presti participó en la cumbre del Comando Sur y selló un acuerdo de defensa con aliados de EE.UU.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, participó esta semana en una cumbre militar realizada en Miami, en la sede del Comando Sur de Estados Unidos, donde representantes de distintos países del hemisferio analizaron los desafíos actuales en materia de seguridad regional y cooperación en defensa.

El encuentro se desarrolló entre miércoles y jueves y fue encabezado por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, junto con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Francis Donovan. La reunión convocó a delegaciones de 15 países aliados de Estados Unidos, con el objetivo de debatir la evolución de las amenazas regionales y fortalecer los mecanismos de coordinación militar.

Durante la cumbre, Carlos Presti firmó un acuerdo de entendimiento multilateral que apunta a reforzar la cooperación entre los países participantes ante posibles riesgos que puedan afectar la estabilidad regional, la infraestructura crítica y los recursos estratégicos del continente.

En su intervención, el ministro argentino subrayó que los países del hemisferio enfrentan desafíos comunes vinculados a la seguridad, el crimen organizado, la protección de recursos naturales y la defensa de infraestructuras estratégicas. En ese sentido, sostuvo que la defensa constituye una función central del Estado para garantizar la estabilidad y la protección de los ciudadanos.

“Los Estados del continente enfrentamos amenazas de naturaleza similar, aunque de distinta intensidad, que afectan a nuestros ciudadanos, nuestros bienes y nuestros recursos estratégicos”, expresó Presti durante su discurso ante los representantes militares y políticos reunidos en Miami.

El funcionario también destacó el rol geopolítico de Argentina dentro del continente, al señalar su ubicación estratégica en el extremo sur y su proyección hacia áreas clave como el Atlántico Sur y la Antártida. Según afirmó, esa posición convierte al país en un actor relevante dentro de las cadenas de suministro globales y en la seguridad de los recursos estratégicos.

“La Argentina ocupa un lugar clave en el extremo sur del continente. Somos un eje natural de proyección hacia el Atlántico Sur y la Antártida”, afirmó el ministro, quien además destacó la capacidad productiva del país y su incidencia en los sistemas logísticos internacionales.

En ese marco, Presti sostuvo que la Argentina tiene la responsabilidad de contribuir a la estabilidad del sistema internacional, especialmente en un contexto global marcado por conflictos y tensiones geopolíticas. La participación del país en la declaración firmada en Miami, explicó, refleja la voluntad de avanzar en mecanismos de cooperación regional dentro del marco constitucional argentino.

“Al suscribir esta declaración multilateral, ratificamos nuestra voluntad de cooperación y trabajo conjunto frente a desafíos comunes”, afirmó el titular de Defensa al cierre de su intervención.

Mientras se desarrollaba la cumbre en Estados Unidos, el Ministerio de Defensa argentino inició además un relevamiento interno para actualizar la información sobre la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. La cartera solicitó informes detallados al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea sobre el estado actual de su equipamiento, sus capacidades logísticas y el nivel operativo de cada fuerza.

Según trascendió, el objetivo de este análisis es contar con un diagnóstico actualizado que permita planificar futuras políticas de modernización y fortalecimiento del sistema de defensa nacional.

En la Casa Rosada sostienen que la participación argentina en la cumbre forma parte del esquema de alineamiento internacional impulsado por el presidente Javier Milei con Estados Unidos. La relación bilateral con Washington se convirtió en uno de los ejes centrales de la política exterior del Gobierno.



