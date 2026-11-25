La Ciudad de Mendoza se posiciona en el primer lugar del ranking nacional de presión tributaria municipal elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), que compara el impacto de las tasas municipales sobre distintos rubros de la actividad económica en 30 ciudades del país.

De acuerdo con el monitor, la capital mendocina registra una tasa municipal efectiva promedio del 0,12% sobre las ventas, el valor más bajo entre las ciudades analizadas. Este resultado ubica a Mendoza como la ciudad con menor carga tributaria municipal sobre la actividad económica de la medición y la consolida entre las capitales más competitivas del país en materia fiscal.

El reconocimiento ratifica el rumbo de la política fiscal impulsada por el intendente Ulpiano Suarez, basada en la reducción de la presión tributaria, la simplificación de trámites y la eliminación de cargas que representan obstáculos para quienes producen e invierten en la capital.

“Creemos que el Estado tiene que ser un facilitador, no un obstáculo para quienes quieren emprender y generar empleo. Este resultado de IDESA nos confirma que estamos en el camino correcto: queremos una Ciudad cada vez más atractiva para el desarrollo de la actividad económica, con tasas razonables y una administración eficiente de los recursos públicos”, destacó Ulpiano Suarez.

A través de distintas medidas, la Ciudad viene avanzando en un esquema de alivio fiscal que busca acompañar al sector privado, generar mejores condiciones para el desarrollo económico y fortalecer la competitividad de los comercios, las empresas y los emprendimientos locales.

La gestión municipal sostiene que una administración eficiente de los recursos públicos permite reducir cargas sobre los contribuyentes sin resignar la prestación de servicios, el mantenimiento de la infraestructura urbana ni las inversiones necesarias para mejorar la calidad de vida de vecinos y visitantes.

“Administrar bien significa cuidar cada peso de los vecinos, hacer más eficiente el Estado y establecer prioridades. Estamos convencidos de que bajar impuestos, facilitar la actividad económica y brindar buenos servicios es el camino para generar más oportunidades y seguir creciendo”, concluyó el mandatario.

Según esta herramienta de medición, la Ciudad de Mendoza encabeza el listado por encima de otras capitales y áreas metropolitanas de renombre como Córdoba, Salta, Santa Fe, Rosario y Neuquén, entre otras. El estudio también pondera la posición favorable de Mendoza en cuanto a los Ingresos Brutos, tributo que cobra la provincia. El resultado del monitor de IDESA constituye, así, una referencia externa que respalda el camino elegido por la Ciudad de Mendoza: menos presión tributaria, más oportunidades para crecer y un Estado municipal que acompaña al sector privado y apuesta al desarrollo.