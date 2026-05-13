Presentes y ausentes: quiénes estuvieron en la marcha universitaria en Mendoza y qué dijeron

Este martes 12 de mayo se llevó a cabo en todo el país la marcha universitaria para reclamar por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento. Y Mendoza no fue la excepción

Con más de 15.000 personas, las largas columnas de manifestantes coparon la Ciudad de Mendoza. Desde el ingreso del campus de la UNCuyo hasta la Plaza Independencia, el recorrido de la multitud se hizo sentir.

A partir de las 15, las inmediaciones de la UNCuyo irían tomando temperatura con la llegada de miles de personas. Entre los primeros en llegar estuvieron distintos integrantes de la cúpula directiva de la casa de estudios.

Cabe destacar que, contrario a lo que ocurrió en los tres años anteriores en los que se realizó la marcha, esta vez no hubo un acto protocolar de cierre. Al llegar a la Plaza Independencia, quienes concurrieron se reunieron en torno a la fuente, donde entonaron el himno nacional, para luego proceder a la desconcentración.

Foto: Gentileza.

La cúpula de la UNCuyo y aspirantes a la rectoría marcharon juntos

Desde la rectora, Esther Sánchez, pasando por el vicerrector Gabriel Fidel, la vicedecana de Filosofía, Viviana Ceverino, e integrantes de las cuatro listas que buscan hacerse con la rectoría en las próximas elecciones. Todos marcharon juntos, codo a codo, y coincidieron en algo: no se trataba de una marcha opositora al gobierno de Javier Milei.

Esther Sánchez remarcó el apoyo de la sociedad y expuso que es la primera vez en Argentina que una ley (por la Ley de Financiamiento Universitario) que una norma es rechazada dos veces, y que “dos veces el poder Judicial ha dicho al Ejecutivo que tiene que ser aplicada y el poder Ejecutivo no la cumple”.

Foto: Prensa UNCuyo.

Voces radicales

A diferencia de otras veces, las declaraciones no abundaron. Si bien hubo presencia de distintas personalidades del arco político, como fue el caso del subsecretario de Cultura Diego Gareca, éstas en su mayoría sólo optaron por acompañar el movimiento.

Quien sí brindó declaraciones fue el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez. El jefe comunal se mostró en sintonía con lo expresado por las autoridades universitarias al señalar que no se trataba de una marcha opositora y destacó la importancia de la educación pública.

Mario Abed y Ulpiano Suárez marcharon juntos.

En esa línea, el intendente capitalino la movilización es una “muestra de las prioridades que tiene la sociedad, que reclama por una universidad pública de calidad”. Para Suárez, el rol de la Universidad pública “es fundamental para la siguiente etapa de crecimiento”.

Quien marchó junto a Ulpiano Suárez fue Mario Abed, intendente de Junín. El jefe comunal del departamento del este provincial se expresaría horas después en sus redes sociales, donde dijo que se defendía “la educación pública de calidad como garantía de desarrollo de la sociedad. Por eso, una vez más, acompañamos el justo reclamo de nuestras universidades, por el cumplimiento efectivo del financiamiento universitario”.

Ausente, pero “presente”

Quien también se expresó en redes, aunque no estuvo presente en la marcha, fue el ministro de Educación de la Provincia, Tadeo García Zalazar. A través de un mensaje publicado en su cuenta en “X”, el Ministro recordó que se formó en “la universidad pública” y que por eso entiende y valora “la preocupación que hoy existe en torno al financiamiento universitario en la Argentina”.

En ese sentido, García Zalazar dijo que defender la universidad pública “no debería dividirnos”, sino que debería “convocarnos a una discusión seria, responsable y federal” que aborde la forma en la que se pueda garantizar el funcionamiento, calidad y futuro de las instituciones.

En esa línea, dijo que desde Mendoza se ha planteado que “antes de discutir reformas educativas (necesarias), el país necesita discutir el financiamiento educativo. Con reglas previsibles, criterios de equidad y mecanismos transparentes de inversión”.

De acuerdo a lo expuesto por el ministro, la educación pública necesita “acuerdos duraderos” ya que forma parte del desarrollo del país y de la “movilidad social ascendente”. “Cuidarla también implica animarnos a debatir cómo fortalecerla y sostenerla en el tiempo”, concluyó.

Parte de la oposición también dijo presente

Por el lado de la oposición al gobierno provincial estuvieron, entre otros, los legisladores Lucas Ilardo y Gabriela Lizana, y el intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur.

Tensión, enfrentamiento y gases

Si bien la mayor parte de la movilización se produjo en paz, casi sobre el cierre hubo un breve enfrentamiento en calle Belgrano entre la Policía y un sector de la agrupación interfacultades. Producto de esto, los uniformados procedieron a hacer uso de gas pimienta, lo que derivó en que varias personas se vean afectadas.