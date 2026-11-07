Presentarán un proyecto para crear el Área Histórica Patrimonial Sanmartiniana en Mendoza

La historia sanmartiniana tendrá un nuevo impulso en la Ciudad de Mendoza a partir de un proyecto que busca preservar el patrimonio histórico y recuperar la identidad de una zona vinculada con el paso del General José de San Martín. La propuesta será presentada públicamente por la Asociación Civil Amigos del Legado del General Don José de San Martín, que impulsa la creación del Área Histórica Patrimonial Sanmartiniana.

La iniciativa contempla un sector que comprende parte de la Tercera Sección Norte y de la Cuarta Sección Sur, delimitado por las calles Córdoba y Chacabuco, y entre el Paseo Alameda y el Parque O’Higgins. El proyecto de ley ya se encuentra en poder de la Cámara de Diputados provincial y propone promover una recuperación urbana, cultural y patrimonial de ese espacio.

Desde la Asociación señalaron que el objetivo no es solamente conservar la memoria del General José de San Martín, sino también transformar ese legado en una oportunidad de desarrollo para la comunidad. En este sentido, la propuesta apunta a fortalecer la identidad cultural de la zona y recuperar su valor histórico.

Además, el reconocimiento del patrimonio sanmartiniano busca proyectar la riqueza histórica del sector como un atractivo para el turismo histórico, tanto a nivel provincial como nacional. De esta manera, la iniciativa pretende recuperar el protagonismo de una parte de la capital a partir de su relación con la historia mendocina y argentina.

Cómo será la presentación del proyecto

La presentación pública se realizará el jueves 12 de noviembre, a las 19, en la Sala Gildo D’Acurzzio de la Biblioteca Pública General San Martín, ubicada en Remedios Escalada 1843, Ciudad de Mendoza.

La actividad será con entrada libre y gratuita. Sin embargo, desde la organización solicitaron puntualidad, debido a que la capacidad del espacio es limitada.

Durante el encuentro se desarrollarán distintas propuestas. El historiador Gustavo Capone brindará una charla titulada “José de San Martín, el legado de un vecino notable”, mientras que el actor Tino Neglia realizará una intervención teatralizada. También habrá un momento musical.

Por otra parte, integrantes de la comisión de la Asociación estarán a cargo de presentar los principales lineamientos del proyecto de ley y explicar los alcances de la iniciativa.