Presencia cornejista en un encuentro de la UCR Nacional, que busca protagonizar el 2027

El radicalismo volvió a mostrar señales de movimiento interno con un encuentro que reunió a dirigentes de distintos sectores y generaciones del partido, entre ellos Ernesto Sanz y Mario Negri. Desde Mendoza, uno de los referentes que participó de la reunión fue Tadeo García Zalazar, hombre de confianza de Alfredo Cornejo.

El ministro de Educación puso el foco en la necesidad de que la política vuelva a discutir propuestas concretas para el desarrollo del país. Su presencia no pasó desapercibida teniendo en cuenta la alianza de su jefe político con Javier Milei, y la ulticaria que genera el Jefe de Estado en ese sector del radicalismo.

“Coincidimos en la importancia de que la política debata proyectos reales para generar progreso en la Argentina”, señaló García Zalazar en sus redes sociales, al compartir imágenes del encuentro. De acuerdo a lo que publica el diario Clarín, también participó la ex senadora Claudia Najul, referenciada con el capitalino Ulpiano Suárez.

El funcionario mendocino destacó además la posibilidad de intercambiar ideas con referentes de la Unión Cívica Radical (UCR) y de trasladar al debate nacional parte de la experiencia de gestión que el partido viene desarrollando en Mendoza.

Coincidimos en la importancia de que la política debata proyectos reales para generar progreso en la Argentina.



Un gran encuentro con referentes de la UCR para intercambiar ideas, aportar la experiencia de gestión que tenemos en Mendoza y seguir fortaleciendo el rol de nuestro… pic.twitter.com/L4xpA0JD5p — Tadeo Garcia Zalazar (@TadeoGZ) August 7, 2026

“Un gran encuentro con referentes de la UCR para intercambiar ideas, aportar la experiencia de gestión que tenemos en Mendoza y seguir fortaleciendo el rol de nuestro partido en las transformaciones que el país necesita”, sostuvo.

La reunión adquiere relevancia en un momento en el que el radicalismo atraviesa una discusión sobre su identidad y su estrategia política. Con un Gobierno nacional que mantiene vínculos con sectores del PRO y dirigentes radicales que acompañaron distintas iniciativas libertarias, la UCR intenta definir cuánto debe colaborar con la administración de Milei y cuánto espacio necesita construir como alternativa política.

En ese escenario, Mendoza aparece como una de las referencias que distintos sectores del radicalismo utilizan para reivindicar una experiencia de gestión propia. El oficialismo provincial, encabezado por Alfredo Cornejo, mantiene una relación de cooperación con la Nación en determinadas áreas, aunque también sostiene diferencias cuando considera que están en juego intereses de la provincia.

El planteo que emerge de la reunión apunta, así, a intentar correr la discusión de la disputa coyuntural y recuperar una agenda basada en gestión, desarrollo y propuestas. Para el radicalismo, el desafío es transformar ese debate interno en una estrategia política que le permita volver a ocupar un lugar relevante en el escenario nacional.