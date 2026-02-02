Preocupante: el consumo de vino en Argentina cayó a un piso histórico

El consumo de vino en Argentina cerró 2025 en un piso histórico, con un promedio anual de 15,77 litros per cápita, de acuerdo al último informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Si bien diciembre registró una recuperación interanual del 9,6%, el repunte no alcanzó para revertir el balance negativo del año, que terminó con una caída del 3,2% respecto a 2024, cuando el consumo había sido de 16,3 litros por persona.

De acuerdo al informe del INV, durante diciembre de 2025 se comercializaron en el mercado interno 644.104 hectolitros, lo que representó un incremento del 9,2% en comparación con el mismo mes del año anterior. Dicho crecimiento estuvo impulsado principalmente por los vinos sin mención varietal, que concentraron el 68,1% del volumen total y crecieron 7,1% interanual, mientras que los vinos varietales, con una participación del 27,2%, registraron una suba del 15,1%. También aumentaron los espumosos (5,7%) y los otros vinos, como gasificados, especiales y cóctel, que avanzaron 22,7%.

Por su parte, los vinos de color explicaron el 74,6% del total despachado en diciembre y mostraron un crecimiento interanual del 11%, mientras que los blancos, con el 25,3% de participación, crecieron un 4%. Sin embargo, en el acumulado enero-diciembre de 2025, el mercado interno totalizó 7.459.900 hectolitros, con una baja del 2,7% respecto al año anterior. En ese período, los vinos sin mención varietal retrocedieron 5,2%, los espumosos cayeron 5,1% y los varietales fueron la excepción, con un aumento del 3,4%. Por color, los blancos bajaron 8,8% y los vinos color descendieron apenas 0,4%.

Al analizar el contexto, el presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), Mario González, destacó que “más allá del potencial exportador y de todo lo que se quiere abrir hacia afuera, el mercado interno sostiene gran parte de la actividad: más del 70 o 75%. Y estos números muestran que, a pesar de haber sido un año difícil, las caídas no fueron tan abruptas como las que tuvieron otras actividades del consumo masivo”, señaló.

En ese sentido, González se mostró optimista por el trabajo de largo plazo realizado por la industria , aunque remarcó la necesidad de mejorar las condiciones macroeconómicas. “En Argentina el crédito prácticamente se ha perdido. Los sistemas financieros orientados a los sectores agrícolas y agroindustriales se perdieron hace más de 30 años y cuesta recuperarlos”, afirmó, al tiempo que sostuvo que la competitividad, las cargas impositivas y los costos logísticos siguen siendo factores clave para revertir la situación del sector vitivinícola.