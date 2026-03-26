Preocupación total por la salud de Floppy Tesouro: qué le pasó

Una de las figuras más queridas del espectáculo vernáculo está atravesando un difícil momento personal. Se trata de Floppy Tesouro, quien volvió a encender todas las alarmas por su preocupante estado de salud. La actriz utilizó su cuenta de Instagram para compartir una actualización del delicado cuadro que la afecta desde hace tiempo.

“Hoy me levanté con una erupción en el cuerpo, picazón, muy molesta“, describió la artista, quien no logra superar el malestar físico que la tiene a maltraer. Por este motivo, la exparticipante de Gran Hermano debió ser atendida en el sanatorio Otamendi, donde se realiza controles periódicos de su condición.

De acuerdo con los profesionales de la salud, el problema de salud de Tesouro sería un efecto adverso de un medicamento que está tomando para combatir una neuralgia del trigémino. Esta afección neurológica la obligó a internarse a principios de este mes, aunque continúa generándole padecimientos.

«Ayer me sentía mejor y hoy esto«, agregó Floppy, visiblemente frustrada por los altibajos de su enfermedad. «Este cuadro me tiene agotada«, reconoció la ganadora de la edición 2007 del Miss Reef Bikini Open de Mar del Plata. Esto provocó la preocupación de sus fanáticos, quienes le brindaron todo su apoyo a través de las redes sociales.

La dura lucha de Floppy Tesouro

Además de actualizar su estado de salud, Floppy Tesouro se encargó de agradecer a quienes la atendieron en el mencionado centro de salud. “Mi segunda casa últimamente, gracias por su atención y dedicación«, escribió. De este modo, la modelo intentó llevar tranquilidad a los que más la quieren, dejando claro que su problema está seguido de cerca por especialistas.

“A poner energía acá que me estoy haciendo estudios y controlada“, sumó la ex GH, quien tuvo que ajustar el tratamiento debido a los nuevos síntomas. En esta misma línea, Tesouro confesó que debió disminuir considerablemente su ritmo de vida, ya que sufrió un gran desgaste tanto a nivel físico como emocional. «Estoy agotada«, reconoció.