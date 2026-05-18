Preocupación total por la salud de Fernando Gayoso, ex entrenador de arqueros de Boca

El mundo de Boca vive horas de profunda preocupación por la salud de Fernando Gayoso, histórico integrante del cuerpo técnico del club, quien permanece internado en el Sanatorio Mitre a raíz de una neumonía severa.

El exentrenador de arqueros, de 55 años, atraviesa un delicado momento de salud mientras continúa peleando contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que le fue diagnosticada en 2023 y que afectó seriamente su movilidad en los últimos años.

La noticia generó una fuerte repercusión entre los hinchas xeneizes, que rápidamente inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo, cariño y fuerza para una de las figuras más valoradas puertas adentro del club.

Aunque muchas veces trabajó lejos de los flashes, Gayoso fue una pieza fundamental en varios de los momentos más recordados de Boca en los últimos años, especialmente en las definiciones por penales.

Su trabajo de análisis sobre los ejecutantes rivales y la preparación específica de los arqueros fue determinante para que el equipo lograra avanzar en distintas series, sobre todo durante la campaña de la Copa Libertadores 2023.

Dentro del club siempre fue reconocido por su perfil bajo, su capacidad de trabajo y su cercanía con los futbolistas juveniles, rol que siguió desempeñando incluso después del diagnóstico de ELA, como coordinador de arqueros de las divisiones inferiores.