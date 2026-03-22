Preocupación por la salud mental en Mendoza: la ocupación de camas en hospitales supera el 80%

Desde hace ya algunos años, principalmente desde la época de pandemia, los problemas de salud mental crecieron a niveles insospechados. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un flagelo que afecta a unas 1.000 millones de personas en todo el mundo.

En Mendoza el escenario no es distinto: según datos de la Dirección de Salud Mental provincial, la ocupación de camas destinada a pacientes con problemas de salud mental aumentó y se ubica entre el 85% y el 97%.

Cabe resaltar que, actualmente, la provincia cuenta con 281 camas destinadas a internación en salud mental: 100 en hospitales generales y 181 en hospitales monovalentes. Estas últimas se distribuyen en los establecimientos El Sauce, Carlos Pereyra y el CIPAU, donde se internan adolescentes en crisis.

El suicidio, un problema que crece cada vez más

Sólo durante 2025 se registraron 800 intentos de suicidio en Mendoza, número que prácticamente iguala al del 2024, en el que los suicidios consumados se incrementaron un 40% respecto de 2023. Sin embargo, cabe resaltar que fuentes oficiales revelaron que este último dato se debe a mejoras en los sistemas de registro.

En 2025 hubo 800 intentos de suicidio en la provincia.

En este marco, un dato particularmente alarmante es el descenso de la edad en los casos, especialmente entre varones. En ese sentido, se reportaron intentos de suicidio en menores de 11 años, cuando ese rango etario marcaba anteriormente el piso de edad.

De acuerdo con los datos oficiales, el 77% de las personas con este tipo de padecimientos son varones y, dentro de ese grupo, la mitad tiene entre 11 y 35 años.

¿Cómo afronta Mendoza los problemas en salud mental?

Además de las 281 camas antes mencionadas, cabe resaltar que en la provincia funcionan 12 guardias completas de atención de lunes a domingo en hospitales generales, entre ellos el Hospital Central, el Hospital Lencinas, el Hospital Scaravelli, el Hospital Tagarelli, el Hospital Schestakow y el Hospital Carrillo. A esa red se suman los hospitales monovalentes especializados.

Según explicó el director provincial de Salud Mental, Manuel Vilapriño, la mayor cantidad de urgencias en la guardia del Hospital Central corresponden a problemáticas vinculadas a la salud mental.

La mayor cantidad de urgencias en la guardia del Hospital Central corresponden a problemas de salud mental.

Además, para hacer frente a situaciones inherentes a la salud mental, Mendoza implementó un sistema de guardia por telemedicina con atención psiquiátrica las 24 horas, el cual contempla una evaluación inicial de médicos generalistas y la posterior interconsulta con psiquiatras a distancia, quienes definen en conjunto la conducta a seguir. El mecanismo apunta a reforzar la atención en hospitales alejados de los grandes centros urbanos.

En paralelo, existe una Red Integral de Salud Mental que articula hospitales generales, la Dirección de Salud Mental, equipos policiales especializados, bomberos y otros profesionales que intervienen en situaciones de crisis. La línea telefónica habilitada para activar el sistema es el 148.

“El sistema no puede ser expulsivo: un paciente con problemas de salud mental tiene derecho a ser evaluado y eventualmente internado sin que exista un peloteo que lo obligue a ser trasladado de un lugar a otro”, sostuvo Vilapriño.

El Este mendocino, una zona crítica

En cuanto a la situación particular dentro de las distintas zonas del territorio provincial, un observatorio realizó un relevamiento que hizo encender las alarmas en el Este mendocino, donde Junín y Santa Rosa registran nivel crítico con respecto a otras regiones.

El hospital Saporiti cerró el parea de maternidad para ampliar la atención en salud mental.

Es por ello que en los últimos días se resolvió cerrar el área de maternidad del Hospital Saporiti de Rivadavia para ampliar la atención en salud mental, decisión fundamentada en “la baja cantidad de partos mensuales” y en la ocupación permanente cercana al 90% en el servicio de salud mental. “Es necesario reforzar el Este de la provincia. El Hospital Saporiti tiene buenos profesionales”, afirmó Vilapriño.