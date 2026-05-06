Preocupación por la salud de Zulemita Menem: fue internada y usa andador

Zulemita Menem generó preocupación en las últimas al mostrar una foto desde una clínica, donde permanece internada tras una intervención quirúgica. La hija de Carlos Saúl Menem alertó a todos por el uso de un andador, si bien no aclaró que es lo que tiene, se mostró positiva y en plena recuperación.

Las primeras señales surgieron a partir de una publicación en la que se la vio dentro de una habitación médica, con bata y utilizando un andador para desplazarse. La escena sorprendió, ya que hasta el momento no había trascendido públicamente que atravesara un problema de salud.

Si bien no brindó detalles específicos sobre el origen de la lesión, se sabe que debió ser operada y actualmente transita el postoperatorio con una de sus piernas vendada. Zulemita se mostró junto a una señora que la ayuda a moverse mientras transita el preoceso de recuperación.

“Por suerte es todo terreno, hasta el baño juntas”, escribió la hija de Carlos Menem junto a una foto en la que aparece la mujer. Luego en otra imagen, la empresaria mostró su pierna vendada y comentó divertida: “Así somos los grandes jugadores, tenemos algunas lesiones”.

Si bien no explicó específicamente que le pasó, Zulemita dio a entender que se lastimó practicando algún deporte por lo que debió ser operada.

Cómo se encuentra de salud Zulemita Menem

Aunque la falta de información oficial generó incertidumbre, sus propios mensajes contribuyeron a llevar tranquilidad. En las imágenes se la observa acompañada y en proceso de recuperación, lo que sugiere una evolución favorable pese al susto inicial.

Por el momento, no se difundieron partes médicos ni precisiones sobre el tiempo de recuperación. Sin embargo, su actitud relajada y las señales que compartió indican que atraviesa una etapa de mejoría, mientras continúa bajo cuidados médicos.

Tras las fotos, Zulemita generó alarma, por lo que en su cuenta habló de cómo se siente y agradeció a todos por la preocupación sobre su salud. “Esto bien, gracias por los mensajes”, escribió la famosa en una historia de Instagram.