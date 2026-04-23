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Preocupación por la salud de Susana Giménez: tendría que volver al quirófano

La diva argentina genera preocupación tras conocerse que deberá someterse nuevamente a una intervención en España.

La información generó preocupación en el mundo del espectáculo luego de que trascendiera que Susana Giménez debería volver a someterse a una intervención quirúrgica debido a un problema de salud que arrastra desde hace tiempo.

Según se comentó en el programa A la Tarde, el periodista Luis Bremer señaló que la diva viajó recientemente a España para consultar a un especialista recomendado, en el marco del tratamiento de una afección vinculada a una vértebra y también a una de sus rodillas.

“Se fue un mes a España porque le recomendaron a un médico específico por un problema histórico que tiene en una vértebra y una rodilla”, comentó Bremer al aire.

En ese marco, el periodista sostuvo que la intervención sería inevitable: “Tiene que volver a quirófano”, afirmó, al tiempo que indicó que la operación podría concretarse entre el lunes o el martes próximos.

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