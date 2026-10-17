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Dibu lesionado
Premier League

Preocupación por el Dibu Martínez: abandonó en camilla el partido del Chelsea tras un fuerte choque

El arquero de la Selección Argentina chocó su cabeza con la del defensor Jarrad Branthwaite durante el partido entre Chelsea y Everton. Fue atendido durante varios minutos y retirado en camilla. Se esperan novedades sobre su estado.

Emiliano “Dibu” Martínez encendió las alarmas este sábado durante el partido entre Chelsea y Everton por la séptima fecha de la Premier League. El arquero argentino sufrió un fuerte choque de cabezas con el defensor rival Jarrad Branthwaite y tuvo que abandonar el campo de juego en camilla, luego de recibir atención médica durante varios minutos.

La jugada ocurrió a los 65 minutos, cuando Martínez salió a despejar una pelota tras un tiro libre ejecutado por Kiernan Dewsbury-Hall. En la acción, el guardameta chocó contra Branthwaite y quedó tendido sobre el césped del Hill Dickinson Stadium.

Los médicos ingresaron rápidamente para asistirlo y lo inmovilizaron antes de retirarlo del campo. La atención se prolongó durante más de seis minutos y, según las imágenes del encuentro, el arquero recibió oxígeno. Mientras lo trasladaban en camilla, levantó un brazo, un gesto que llevó algo de tranquilidad ante la preocupación que generó la escena. En su lugar ingresó el belga Mike Penders, de 21 años, quien hizo su debut en la Premier League.

Qué se sabe sobre la lesión del Dibu Martínez

Hasta el momento, no se habían difundido detalles oficiales sobre el alcance de la lesión. El arquero deberá someterse a estudios para determinar las consecuencias del golpe, mientras crece la expectativa por conocer su evolución.

Chelsea ganó y volvió a los puestos de Champions League

La lesión del arquero argentino se produjo cuando Chelsea ganaba 1-0 gracias a un tanto de Pedro Neto. El equipo londinense logró sostener la ventaja y terminó imponiéndose por 2-0.

Con el triunfo, los Blues alcanzaron los 13 puntos y quedaron en el cuarto puesto de la Premier League, además de encadenar su segunda victoria consecutiva.

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