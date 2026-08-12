Preocupación en San Carlos: el secretario de Gobierno sufrió un cuadro cardíaco y fue hospitalizado

En las últimas horas, desde la Municipalidad de San Carlos emitieron un comunicado oficial dando detalles sobre la salud del secretario de Gobierno, Mariano Ottaviani. Quien debió ser atendido de urgencia tras una emergencia médica.

Según informaron, el reemplazante de Sebastián Garro vivió un episodio cardíaco de gravedad por lo que tuvo que recibir asistencia inmediata y luego fue trasladado a un centro de salud en Ciudad de Mendoza, donde quedó alojado.

En este momento, el funcionario sancarlino se encuentra estabilizado y está siendo monitoreado por el personal profesional. Además, se ha establecido que haga uso de la licencia médica para que termine de recuperarse antes de volver.

Desde el municipio comunicaron que: “el propio Lic. Ottaviani expresa su profundo agradecimiento a todo el personal de salud que lo asistió en la urgencia y que continúa con su atención. De igual manera, agradece el acompañamiento constante de su familia, del Intendente Alejandro Morillas, de los integrantes del equipo de gobierno y de todos los vecinos que manifestaron su preocupación, llevando absoluta tranquilidad a sus allegados”.