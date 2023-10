Preocupación en Mendoza: los muertos en accidentes de tránsito aumentaron respecto de 2022

En lo que va del presente año, la cantidad de fallecidos en siniestros de tránsito en la provincia superó por un 8% lo que se registro el paso 2022. Hecho que preocupa mucho entre autoridades y la población por la poca prevención ante estos casos.

Tanto es que con la mitad de octubre ya se suman 101 muertes en accidentes, mientras que el año pasado se habían alcanzado 93. Datos que maneja el Ministerio de Seguridad, en conjunto con la disminución de las lesiones por accidentes.

Respecto de los heridos, el número se alza hasta los 2.792, dato que detalló el comisario Javier López en diálogo con MDZ. Quien dijo que los heridos “son casi los mismos que en 2022 con un leve descenso: en siniestros con lesiones hay 3% de disminución y sin lesiones 9% menos”, pero esto sin tener en cuenta que hay choques en los que las partes acuerdan no denunciar y no se tiene registro.

En cuanto a los fallecidos, López destacó que es no es un número muy grande, pero que si “es preocupante porque cada persona no es un número, sino una vida”. Aunque, “muchos se quedarán con la estadística pero una persona que muere es preocupante y nos ocupa. Esto en particular porque en su mayoría son muertes evitables” remarcó López.

Resaltando además, que muchas veces no estamos hablando de accidentes, sino que son siniestros mayormente en solitario, por distracciones o excesos de velocidad, lo cual es evitable. Siendo tal que los fallecidos en solitario este año fueron 71, 34 que viajaban en autos y 37 en motos.

“En este tipo de hechos, también están las colisiones múltiples que se mantiene en el promedio de 50 por año. Esto se debe por gente que ante un hecho que ocurre en el carril de enfrente va filmando y colisionan al vehículo que va delante, son hechos que no pueden pasar; algo también común es que terminan de pasar el control policial y dos o tres kilómetros después apagan las luces y ya no tienen el cinturón, es un problema más que nada de tomar conciencia uno mismo”, sumó López.

Cabe recordar que estos datos fueron publicados y lesionados con las cifras manejadas hasta la noche del pasado 14 de octubre.