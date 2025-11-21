Preocupación en la Policía de Mendoza: la tasa de suicidios sería el doble que en la población general

Un nuevo caso volvió a golpear a la Policía de Mendoza: una oficial de 35 años se quitó la vida en San Martín, convirtiéndose en el sexto suicidio dentro de la fuerza en lo que va del año y el tercero registrado en la zona Este. El hecho reabrió un debate urgente sobre las condiciones laborales y emocionales que atraviesan los uniformados.

Santiago Galar, doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de La Plata, evaluó la situación en diálogo con Radio Regional. El especialista remarcó que el suicidio policial no es un fenómeno aislado, ni en Mendoza ni a nivel nacional, y que ya existe un cuerpo de investigaciones que viene alertando sobre este problema estructural.

Pese a la falta de datos oficiales —una de las principales dificultades para trazar un panorama exacto—, los estudios disponibles permiten observar una tendencia clara. Según Galar, la tasa de suicidios en policías de fuerzas federales es el doble que la de la población general, una cifra que podría ser todavía más elevada en las fuerzas provinciales: “Por los números que trascienden, podría ser incluso mayor”, advirtió.

Las razones detrás de este fenómeno son múltiples y se entrelazan con factores personales, sociales y laborales. Galar subrayó que, además de la complejidad inherente al suicidio, los policías están expuestos a un “notable sufrimiento psíquico” derivado de la precarización laboral, con turnos extensos, horarios irregulares y una marcada sobrecarga de servicio.

A eso se suma un factor crítico: el acceso permanente a armas de fuego, que funciona como un facilitador en situaciones de crisis. En paralelo, se acumulan problemas económicos —desde altos niveles de endeudamiento hasta juicios por alimentos— que agravan la tensión cotidiana. Incluso pedir ayuda puede convertirse en un castigo encubierto, ya que la remoción del arma reglamentaria implica un impacto salarial directo, lo que desalienta a muchos efectivos a buscar apoyo profesional.

Frente a este escenario, Galar fue categórico: es imprescindible una intervención institucional profunda. El investigador sostuvo que se deben ampliar los mecanismos de acceso a la salud mental, fortalecer los programas de detección temprana de síntomas de alerta y garantizar atención psicológica continua en la formación policial. También subrayó la necesidad de mejorar las obras sociales y los sistemas de contención interna, para que los efectivos puedan pedir ayuda sin temor a represalias.