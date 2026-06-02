Preocupación en Guaymallén: activaron el protocolo de seguridad en una escuela tras encontrar un cuchillo

Se encendieron nuevamente las alarmas en la comunidad educativa de Mendoza. A casi dos meses de la ola de amenazas y pintadas en distintos establecimientos, un nuevo hecho volvió a generar preocupación. Esta vez el epicentro de la atención estuvo en el colegio Fénix, de Guaymallén, donde se activó el protocolo de seguridad ante situaciones de violencia tras detectar que un alumno del nivel secundario había ingresado con un cuchillo. El hecho se registró el pasado viernes.

La situación fue advertida gracias a la intervención de una estudiante que alertó a directivos y docentes sobre la presencia del arma blanca. A partir de ese aviso, personal de la institución actuó de inmediato para contener el episodio y evitar que la situación escalara.

Según la información conocida hasta el momento, el estudiante habría llevado el cuchillo tras recibir amenazas de jóvenes ajenos al establecimiento, quienes presuntamente planeaban enfrentarlo a la salida de clases.

El incidente no dejó personas lesionadas ni derivó en agresiones dentro de la escuela. Sin embargo, encendió las alarmas entre las autoridades educativas, que pusieron en marcha las medidas previstas para este tipo de situaciones. Como parte de las acciones adoptadas, la institución reforzó los controles de ingreso al edificio ubicado en la intersección de Las Heras y Bandera de los Andes.

Además, los estudiantes comenzaron a concurrir sin mochilas y trasladan sus útiles en bolsas transparentes o a la vista, una medida contemplada dentro de los protocolos de seguridad escolar para prevenir el ingreso de elementos peligrosos.

Desde la escuela indicaron que las actividades continúan desarrollándose con normalidad, mientras se mantiene el seguimiento del caso y las medidas preventivas destinadas a resguardar a toda la comunidad educativa.