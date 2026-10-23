Preocupación en el Valle de Uco por las lluvias: qué se espera para las próximas horas

Las lluvias que se registraron durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes generaron las primeras complicaciones en el Valle de Uco, especialmente en Tupungato, donde se reportaron filtraciones en viviendas y dificultades para circular en sectores de altura. El pronóstico meteorológico advierte que las precipitaciones podrían intensificarse durante las próximas horas y alcanzar su mayor incidencia el sábado.

De acuerdo con el relevamiento de la Dirección Provincial de Defensa Civil, actualizado durante la mañana del viernes 23 de octubre, Tupungato acumuló tres novedades vinculadas con el temporal: dos viviendas con filtraciones en los techos y un corte momentáneo en la Ruta Provincial 86 debido a la crecida del arroyo Anchayuyo.

En ese departamento, las lluvias fueron moderadas a fuertes durante gran parte de la noche. Las rutas se encontraban transitables, aunque con mucha precaución por la visibilidad reducida en sectores con bancos de niebla. En la zona alta, en cambio, algunos caminos y rutas permanecían intransitables debido a las precipitaciones persistentes.

Tunuyán y San Carlos, bajo la lluvia

En Tunuyán, Defensa Civil informó sobre una vivienda anegada como consecuencia de las precipitaciones. Durante la mañana, el cielo permanecía nublado y las lluvias, que habían sido moderadas durante buena parte de la noche, se habían debilitado en algunos sectores.

Las rutas del departamento se encontraban transitables, aunque las autoridades recomendaron circular con precaución ante las condiciones meteorológicas.

En San Carlos, por su parte, se registraban lluvias leves en distintos sectores durante la mañana del viernes. El relevamiento inicial no consignó daños ni incidentes en el departamento, aunque la situación continuaba bajo seguimiento.

De esta manera, los tres departamentos del Valle de Uco atravesaban una jornada marcada por la inestabilidad, con mayores complicaciones reportadas hasta el momento en Tupungato.

El sábado podría ser la jornada más complicada

El pronóstico meteorológico anticipa que las precipitaciones se extenderán durante este viernes y podrían intensificarse hacia la tarde, con incidencia en el Valle de Uco, Malargüe y, posteriormente, el Gran Mendoza.

Sin embargo, el sábado 24 de octubre aparece como la jornada de mayor atención para la región. Desde la madrugada se esperan precipitaciones importantes, especialmente en la franja oeste de Mendoza, con mayor incidencia prevista en el Valle de Uco, el Gran Mendoza, Malargüe y el oeste de San Rafael.

Además, existe probabilidad de granizo pequeño en el Valle de Uco y en el oeste de la zona Sur. Las lluvias podrían mantenerse durante toda la jornada, con una mejora prevista a partir de la medianoche del sábado al domingo.

Las temperaturas también descenderán. Para el sábado se espera una máxima provincial de entre 10 y 11 grados en el llano, mientras que la mínima prevista para el resto de la provincia ronda los 7 grados.

Cuándo mejorará el tiempo

Para el domingo 25 de octubre, el pronóstico anticipa una mejora de las condiciones meteorológicas. Durante la mañana, el cielo podría presentarse despejado en buena parte del llano mendocino, aunque la nubosidad aumentaría desde la tarde.

No se esperan precipitaciones en el llano provincial durante esa jornada y las temperaturas máximas podrían ubicarse entre los 18 y 19 grados.

Mientras tanto, Defensa Civil mantiene el monitoreo de la situación meteorológica y las recomendaciones de precaución continúan vigentes, especialmente para quienes deban circular por rutas y caminos de montaña del Valle de Uco.