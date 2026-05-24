Preocupación en club de fútbol mendocino por un brote gripal que ya afectó a 10 jugadores

Deportivo Maipú informó este domingo que diez integrantes de su plantel profesional atraviesan un cuadro gripal y respiratorio, luego de la derrota 2 a 1 frente a San Martín de San Juan por una nueva fecha de la Primera Nacional. Desde la institución señalaron que todos los jugadores afectados se encuentran bajo control del cuerpo médico.

Según detalló el parte oficial, algunos futbolistas presentaron síntomas de mayor complejidad y debieron guardar reposo, además de realizar estudios específicos. Entre los casos que generan mayor atención aparecen Lisandro Cabrera, Juan Cruz Giacone y Lucas Faggioli, quienes continúan siendo monitoreados mientras evolucionan del cuadro respiratorio.

El club también indicó que otros jugadores manifestaron síntomas compatibles con gripe y permanecen en evaluación médica. En esa lista figuran Fernández, Leiva, Eggel, Rivarola, Paulini, De la Reta y Montero. Por el momento, no se informó cuánto tiempo demandará la recuperación ni si habrá bajas para los próximos compromisos deportivos.

La situación sanitaria coincide con un aumento de enfermedades respiratorias en Mendoza, donde circula la gripe A (H3N2) subclado K. Además, el cuerpo médico del Cruzado actualizó el estado de futbolistas lesionados: Luciano Arnijas y Fausto Montero continúan recuperándose de cirugías por rotura de ligamentos cruzados, mientras que Juan Cruz Arno y Matías Viguet avanzan en distintos procesos de rehabilitación.