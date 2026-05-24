Search
Instagram Facebook Twitter
deportivo-maipu-riestra-uno
comunicado

Preocupación en club de fútbol mendocino por un brote gripal que ya afectó a 10 jugadores

El club mendocino confirmó que varios futbolistas presentan síntomas respiratorios y permanecen bajo seguimiento médico.

Deportivo Maipú informó este domingo que diez integrantes de su plantel profesional atraviesan un cuadro gripal y respiratorio, luego de la derrota 2 a 1 frente a San Martín de San Juan por una nueva fecha de la Primera Nacional. Desde la institución señalaron que todos los jugadores afectados se encuentran bajo control del cuerpo médico.

Según detalló el parte oficial, algunos futbolistas presentaron síntomas de mayor complejidad y debieron guardar reposo, además de realizar estudios específicos. Entre los casos que generan mayor atención aparecen Lisandro Cabrera, Juan Cruz Giacone y Lucas Faggioli, quienes continúan siendo monitoreados mientras evolucionan del cuadro respiratorio.

El club también indicó que otros jugadores manifestaron síntomas compatibles con gripe y permanecen en evaluación médica. En esa lista figuran Fernández, Leiva, Eggel, Rivarola, Paulini, De la Reta y Montero. Por el momento, no se informó cuánto tiempo demandará la recuperación ni si habrá bajas para los próximos compromisos deportivos.

La situación sanitaria coincide con un aumento de enfermedades respiratorias en Mendoza, donde circula la gripe A (H3N2) subclado K. Además, el cuerpo médico del Cruzado actualizó el estado de futbolistas lesionados: Luciano Arnijas y Fausto Montero continúan recuperándose de cirugías por rotura de ligamentos cruzados, mientras que Juan Cruz Arno y Matías Viguet avanzan en distintos procesos de rehabilitación.

ETIQUETAS:

MendozaDeportivo MaipúComunicadodeportesbrote gripal

+ Noticias

comunicado

Preocupación en club de fútbol mendocino por un brote gripal que ya afectó a 10 jugadores

Por: Redacción NDI

marcado descenso

Se viene una ola polar extrema en todo el país: qué pasa en Mendoza

Por: Redacción NDI

senado

El Gobierno busca derogar la Ley de Etiquetado Frontal impulsada por legisladores mendocinos

Por: Redacción NDI

CULTURA PATRIA

El Le Parc celebrará el 25 de Mayo con una gran peña folclórica en Guaymallén

Por: Violeta Díaz Costa

Pasó en Bordelongue

Robaron metros de tela de alambre en Tunuyán: la Policía montó un patrullaje para atrapar a los delincuentes

Por: Redacción NDI

Eugenio Bustos

Deporte en Semana de Mayo: San Carlos fue sede de un importante torneo de newcom

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter