Preocupa la transmisión de coronavirus en los barrios vulnerables

Imagen archivo Diario NDI

El contagio en barrios populares y carenciados es la nueva preocupación de las autoridades sanitarias de todo el país ante el coronavirus. Actualmente son 124 personas que viven en barrios vulnerables que se han contagiado en Buenos Aires y otros más en el resto del país. Lo que para los expertos se trata de una situación preocupante, justamente por la falta de apego a las normas que se evidencian a nivel general sus habitantes.

El epidemiólogo cordobés Hugo Pizzi explicó que si bien el coronavirus es considerada la tercera enfermedad más contagiosa después del sarampión y la viruela, si se cumplen las normativas es complicado que la gente se contamine. “Todo depende de un sinnúmero de factores: la cultura, la responsabilidad y la adhesión que exista a las normativas sanitarias”, señaló.

Puntualmente sobre los barrios populares, el médico enumeró que en principio en estos sitios hay una densidad poblacional muy alta. “Uno se encuentra con que una pareja vive en una pieza con cuatro o cinco hijos, lo que es realmente peligroso”, aseguró.

Por otra parte, el profesional se refirió a la falta de educación. “La ignorancia nos juega en contra, porque uno se encuentra con muchas personas que no le tienen ningún respeto a la enfermedad además de falta de apego a las normas sanitarias”, expuso.

Con respecto a la escasez de recursos, el epidemiólogo remarcó que para la lucha contra el coronavirus no se necesita mucho dinero. “Con un pan de jabón blanco y una solución de 10 litros de agua y 100 ml de lavandina se puede solucionar el problema”, aseguró. En tanto destacó que para hacer barbijos se puede utilizar ropa vieja y hasta sábanas rotas. “En este sentido no hay pretexto para que alguien no se cuide”, apuntó.

En un recorrido realizado por este diario días atrás, se pudo comprobar que en muchos barrios populares de la provincia no se cumple la distancia social, ni se utilizan tapabocas a pesar de que es obligatorio por un decreto del gobernador.

Lo mismo reconocen desde algunas organizaciones sociales consultadas, pero aclararon que la mayor preocupación que tienen estas personas es la superviviencia alimentaria, por lo que el autocuidado y el del resto de la sociedad pasa a un segundo y hasta un tercer plano.

Por su parte, el sociólogo Leandro Hidalgo dio su mirada al respecto. “Las brechas materiales tan amplias que se traducen en una polarización de la sanidad, de lo digital, de lo laboral, emergen en una problematización nueva, que es el contagio en las zonas afectadas que no tienen lo indispensable, y es allí donde más se revela la fragilidad de un sistema social que excluye”, expuso.

Dejanos Tu comentario