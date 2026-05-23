Preocupa la cantidad de familias que deben cuotas de crédito o tarjetas

El endeudamiento de los hogares argentinos sigue mostrando señales de deterioro. Según datos difundidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el 11,5% de las familias registraba morosidad en marzo de este año, mientras que en el caso de las empresas el índice alcanzó el 3,1%.

La cifra refleja el nivel de incumplimiento en créditos y financiamiento dentro del sistema financiero y marca uno de los registros más altos de los últimos años.

El dato surge en medio de un escenario económico donde muchas familias enfrentan dificultades para sostener pagos de tarjetas de crédito, préstamos personales y cuotas bancarias, pese a la desaceleración de la inflación registrada en los últimos meses.

El impacto del sobreendeudamiento

Distintos análisis privados advierten que la morosidad viene creciendo de manera sostenida desde 2024, impulsada por la caída del poder adquisitivo y el fuerte aumento del crédito al consumo durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei.

En el caso de los hogares, especialistas remarcan que las mayores dificultades aparecen en préstamos personales y tarjetas de crédito, dos segmentos donde el atraso en pagos creció con fuerza durante el último año.

Según estimaciones privadas, millones de argentinos comenzaron a refinanciar deudas o directamente dejaron de pagar cuotas por la imposibilidad de afrontar tasas de interés elevadas y gastos corrientes.

Qué dicen los analistas

Pese al deterioro, algunos informes sostienen que el ritmo de crecimiento de la mora comenzó a desacelerarse en marzo y abril, lo que podría marcar un freno en la tendencia ascendente.

Sin embargo, el nivel actual sigue generando preocupación dentro del sistema financiero, especialmente porque se trata de porcentajes que no se observaban desde las crisis económicas de comienzos de los 2000.

En paralelo, bancos y billeteras virtuales comenzaron a endurecer condiciones para otorgar financiamiento y avanzan en esquemas de refinanciación para evitar un deterioro mayor de las carteras crediticias.