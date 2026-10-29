Preocupa el aumento de casos de sífilis en Mendoza: la tasa creció un 44% en un año

Los casos de sífilis en Mendoza registraron un importante crecimiento, en línea con una tendencia que también se observa a nivel nacional. Entre 2024 y 2025, la tasa de incidencia provincial pasó de 85,7 a 123,7 casos cada 100.000 habitantes, lo que representa un incremento cercano al 44%.

El aumento encendió las alertas sanitarias y llevó al Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza a poner en marcha “Decí Sífilis”, una campaña destinada a promover la prevención, facilitar el acceso al diagnóstico y reforzar la importancia del tratamiento oportuno.

De acuerdo con los registros epidemiológicos difundidos durante 2026, la provincia contabilizó 2.174 casos en 2025, frente a 1.489 durante 2024. Esto representa un incremento de aproximadamente el 46% en la cantidad de casos registrados.

La situación afecta especialmente a la población joven y adulta joven, aunque la infección puede presentarse a cualquier edad.

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El crecimiento de la sífilis en Mendoza y Argentina

El incremento de los casos no es exclusivo de Mendoza. A nivel nacional, los registros también muestran una tendencia ascendente que se sostiene desde hace varios años.

Durante 2025, Argentina contabilizó 46.799 casos confirmados de sífilis, frente a los 38.565 registrados en 2024. La tasa nacional pasó de 97,6 a 117,2 casos cada 100.000 habitantes.

La tendencia continuó durante 2026. Según el Boletín Epidemiológico Nacional correspondiente a la semana del 20 al 26 de septiembre, se habían registrado 38.205 casos de sífilis en el país, una cifra aproximadamente 74% superior al valor esperado para ese período, calculado a partir de los registros históricos.

Además, se notificaron 8.591 casos en personas gestantes, un 25% por encima de los valores habituales para esa altura del año.

En Mendoza, uno de los aspectos que preocupa a las autoridades sanitarias es la concentración de casos entre adolescentes y adultos jóvenes.

Según los datos provinciales difundidos, el 76% de los diagnósticos corresponde a personas de entre 15 y 40 años, con incrementos especialmente significativos en los grupos de 15 a 19 y de 30 a 35 años.

Sin embargo, los especialistas advierten que el aumento de las notificaciones también debe analizarse teniendo en cuenta la mayor búsqueda activa de casos y la ampliación del acceso a los testeos.

Mendoza lanzó una campaña para promover el diagnóstico temprano

Ante este escenario, el Gobierno provincial puso en marcha la campaña “Decí Sífilis”, que busca volver a instalar la prevención de esta infección de transmisión sexual en la agenda pública.

La iniciativa contempla acciones de comunicación en medios, cartelería en espacios públicos y difusión de contenidos en redes sociales.

El objetivo es informar sobre las formas de transmisión, promover el uso del preservativo y recordar que existen pruebas de diagnóstico y tratamientos disponibles en el sistema de salud.

Uno de los principales desafíos es que la sífilis puede pasar inadvertida durante períodos prolongados.

La infección, causada por la bacteria Treponema pallidum, puede manifestarse inicialmente mediante lesiones que no producen dolor y que desaparecen sin tratamiento, aunque la bacteria permanezca en el organismo.

Por eso, la ausencia de síntomas no significa necesariamente que una persona no tenga la infección.

Cómo prevenir la sífilis y dónde realizarse el test

La sífilis se transmite principalmente a través del contacto sexual con lesiones infecciosas. También puede transmitirse durante el embarazo de la persona gestante al bebé.

El uso correcto del preservativo durante las relaciones sexuales reduce considerablemente el riesgo de transmisión, aunque no lo elimina por completo.

Las autoridades sanitarias recomiendan realizarse estudios ante una posible exposición, incluso cuando no existan síntomas.

Los testeos y el acceso a preservativos están disponibles gratuitamente en hospitales y centros de salud públicos de Mendoza.

En caso de obtener un resultado positivo, es fundamental iniciar el tratamiento indicado por profesionales de la salud y que las parejas sexuales reciban la evaluación correspondiente.

La sífilis tiene cura mediante un tratamiento antibiótico adecuado. Sin embargo, haber tenido la infección no genera inmunidad, por lo que una persona puede volver a contraerla.

Con el lanzamiento de “Decí Sífilis”, Mendoza busca fortalecer la prevención y el diagnóstico temprano frente a una infección que continúa creciendo y representa un desafío para la salud pública.