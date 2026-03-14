Premios Oscar 2026: hora y dónde ver la gala

La 98ª edición de los Premios de la Academia se celebrará este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde la industria del cine se reunirá de nuevo para premiar a las mejores películas del año.

La gala iniciará a las 7.00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos) y estará conducida por el comediante Conan O’Brien, quien también fue anfitrión de la ceremonia del año pasado.

Además de la expectativa por conocer a los ganadores, la ceremonia también incluirá varios momentos musicales inspirados en algunas de las películas más destacadas del año. Los productores del espectáculo adelantaron que varias presentaciones estarán dedicadas a celebrar el papel de la música en el cine, con tributos a cintas que han tenido un fuerte impacto cultural entre el público.

Entre las películas con mayor presencia en las nominaciones de este año destaca Sinners, que llega a la ceremonia como la cinta más nominada de la edición. También figuran entre las principales contendientes One Battle After Another, Marty Supreme, Hamnet y Sentimental Value, todas con candidaturas en varias categorías importantes, incluida mejor película.

Horario de los Oscar 2026 en América

La ceremonia principal comenzará a las 7.00 p.m. ET / 4.00 p.m. PT en Estados Unidos . 9 h y 6h pm, en Argentina, respectivamente-. La ceremonia suele durar alrededor de tres horas y media.

Dónde ver los premios Oscar

En Estados Unidos, los premios se transmitirán en directo por la cadena ABC y también podrán verse por streaming en Hulu, que este año emitirá la gala por primera vez. La premiación también se transmitirá en HBO Max.

En América Latina, la ceremonia se podrá seguir a través del canal TNT, que tradicionalmente transmite el evento en la región. En Argentina, además, la gala también se podrá ver y por streaming en Max (anteriormente HBO Max).