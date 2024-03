La 96° edición de los Premios Oscar se aproxima con grandes expectativas. Este domingo 10 de marzo de 2024, la gala más importante del cine con el humorista Jimmy Kimmel repitiendo como presentador, estará repleta de estrellas y talento en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood.

Este año hay producciones muy favoritas, como Oppenheimer de Christopher Nolan que lidera con 13 nominaciones, seguido por Pobres criaturas de Yorgos Lanthimos, con dos menos, y Los asesinos de la luna de Martin Scorsese, que cuenta con diez.

El éxito de taquilla, Barbie, de Greta Gerwig, no se queda atrás, asegurando ocho nominaciones, incluidas Mejor canción por “What Was I Made For” y “I’m Just Ken”, que serán interpretadas durante la noche.

Sandra Hüller (Anatomía de una caída), Emma Stone (Birdman) y Lily Gladstone (Los asesinos de la luna) son las principales candidatas a Mejor actriz, con Gladstone ostentando la oportunidad de ser la primera nativa americana en ganar el galardón.

La lucha por el trofeo dorado a Mejor actor está entre Cillian Murphy (Oppenheimer) y Paul Giamatti (En los que se quedan), ambos en la busca de su primer y muy merecido reconocimiento.

¿Dónde y a qué hora se pueden ver los Oscar 2024?

Los Oscar 2024 se emitirán en directo en América Latina a través del canal TNT. Además, la plataforma Max ofrecerá una cobertura integral del evento, empezando con un pre-show dos horas antes, presentado por Axel Kuschevatzky y Lety Sahagun, donde se realizarán entrevistas en la alfombra roja.

El inicio de la gala adelantado respecto a lo previsto originalmente. Debido al horario de verano en Estados Unidos, los relojes se adelantaron una hora, por lo que produjo cambios en la emisión al rededor del mundo. En Argentina, comenzará a las 19 horas.